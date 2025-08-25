"갤럭시S26 울트라, 모서리 더 둥글게 바뀐다"

내년에 출시될 삼성전자의 플래그십 스마트폰 ‘갤럭시S26 울트라’의 모서리가 둥글게 바뀔 것이라고 IT매체 폰아레나가 24일(현지시간) 보도했다.

유명 IT 팁스터 아이스유니버스는 엑스를 통해 “갤럭시S26 울트라의 네 모서리가 더 둥글어졌다”고 밝혔다.

삼성 갤럭시S26 울트라 렌더링 (사진=아이스유니버스 엑스)

갤럭시S24 울트라에 적용됐던 사각 디자인은 매끄러운 디자인과 개성을 부여했으나 날카로운 모서리는 손에 쥐었을 때 편안하지 않았다. 이후 나온 갤S25 울트라의 모서리는 S24 울트라보다는 살짝 둥글려 미묘하게 휘어져 있으나 갤S25•갤S25 플러스만큼 둥글지는 않았다.

측면 디자인의 경우 갤럭시S25 울트라는 S24 울트라의 곡선형 디자인을 버리고 직선형 모서리를 적용해 그립감을 개선했다. 하지만, 갤S26 울트라의 측면 디자인이 어떻게 바뀔 지는 아직 알려지지 않았다.

그 동안 나온 소문에 따르면, 갤럭시S26 울트라는 S25울트라의 6.86인치 디스플레이보다 큰 6.89인치 화면을 탑재할 예정이다. 이는 기기 크기를 늘리는 대신 화면 베젤을 줄여 구현될 것으로 전망된다.

아이스유니버스가 이전에 언급한 또 다른 변화는 카메라 아일랜드의 부활이다. 삼성은 2022년 갤럭시 S22 울트라부터 카메라 아일랜드를 없애고 플랫한 디자인을 유지해왔다. 하지만 갤럭시S26 울트라에서는 메인 카메라와 5배 줌 렌즈의 조리개가 커지면서 렌즈 크기도 함께 증가할 예정으로, 이를 수용하기 위해 카메라 아일랜드가 다시 부활할 것으로 보인다고 해당 매체는 전했다.

또, 갤럭시S26 울트라는 더 얇고 가벼워질 예정이다. 곧 출시될 퀄컴 스냅드래곤8 엘리트 2세대 프로세서가 탑재될 예정이며, 최신 램 기술과 결합돼 부드러운 성능을 제공할 것으로 예상된다. 최근 루머에 따르면, 갤럭시S26울트라는 다른 사람의 도청을 방지하는 ‘플렉스 매직 픽셀 기술’이 탑재될 것으로 보인다.