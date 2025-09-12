"갤S26 울트라, 5천만 화소 망원 카메라 그대로 유지"

삼성전자가 내년에 선보일 것으로 예상되는 플래그십 스마트폰 ‘갤럭시S26 울트라’에 기존 모델과 동일한 5천만 화소 망원 카메라가 탑재될 것이라는 전망이 나왔다고 폰아레나가 10일(현지시간) 보도했다.

유명 IT팁스터 아이스유니버스는 엑스를 통해 삼성전자가 갤S24 울트라부터 적용해 온 1/2.52인치 0.7μm 5천만 화소 망원 카메라를 내년 갤럭시S26 울트라, 2027년에 나올 갤S27 울트라까지 4년간 이어갈 계획이라고 밝혔다.

삼성 갤럭시S26 울트라 렌더링 (사진=아이스유니버스 엑스)

그 동안 알려진 소식에 따르면, 갤럭시S26 울트라의 메인 카메라 역시 갤럭시S23 울트라에 도입된 2억 화소 센서가 그대로 유지될 것으로 예상된다.

외신들은 삼성전자가 센서 교체 대신 카메라 광학 기술에 집중하고 있다고 분석했다. 갤럭시 S26 울트라의 메인 카메라가 이전보다 훨씬 넓은 조리개를 갖출 것이라는 소문이 있으며, 후면 카메라 모듈 또한 갤S25 울트라보다 2배 더 두꺼울 것으로 전망된다.

앞서 아이스유니버스는 갤럭시S26 울트라의 3배 망원 카메라가 기존보다 낮은 1천만 화소 센서로 다운그레이드될 수 있다는 분석을 내놓기도 했다.

최근 공개된 아이폰17 프로 모델이 카메라 성능을 끌어올리는 등 스마트폰 카메라 경쟁이 치열해지고 있는 가운데, 동일한 센서를 다시 사용하는 전략은 부정적으로 보일 수 있다.

폰아레나는 스마트폰 카메라의 핵심은 단순히 센서 뿐이 아니기 때문에 삼성이 갤S26 울트라 카메라의 광학 성능을 크게 개선한다면 이전보다 훨씬 나은 사진 품질을 제공할 수 있을 것이라고 평했다.