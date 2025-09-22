아이폰17 프로맥스vs 갤S25 울트라, 배터리 비교했더니

애플의 최신 플래그십 아이폰17 프로 맥스가 배터리 성능 테스트에서 경쟁사 제품을 앞서는 결과가 나왔다.

IT 전문매체 나인투파이브맥은 20일(현지시간) 다수의 IT 유튜버들이 아이폰17 시리즈의 배터리 테스트 결과를 속속 공개하고 있다고 보도했다.

아이폰17 프로 맥스 (출처=씨넷)

영국 IT 유튜버 마스터후즈더보스(Mrwhosetheboss)의 테스트에 따르면, 아이폰17 프로 맥스의 배터리 사용시간은 13시간으로, 삼성전자의 플래그십 스마트폰 갤럭시S25 울트라(11시간 58분)보다 더 길었다.

마스터후즈더보스의 배터리 테스트 진행 영상 (사진=유튜브@Mrwhosetheboss)

해당 테스트에는 물리적 SIM이 탑재된 영국용 모델이 사용됐다. 해당 매체는 미국 및 일부 다른 시장에서 판매되는 아이폰17 eSIM 전용 모델은 배터리 용량이 더 크기 때문에 배터리 사용시간도 최소 30분 이상 더 길 것으로 보인다고 전망했다.

다른 아이폰17 모델 역시 준수한 배터리 성능을 보였다. 아이폰 에어는 7시간 18분으로 가장 먼저 방전됐고, 3시간 뒤에는 아이폰17과 아이폰17 프로가 방전됐다. 테스트는 틱톡, 엑스와 같은 소셜미디어 앱과 슬랙과 같은 생산성 앱, 비디오 녹화, 스포티파이 등 실제 사용 환경을 반영해 진행됐다.

사진=유튜브 @极客湾Geekerwan

중국 IT 유튜버 Geekerwan도 물리 SIM이 탑재된 아이폰17 시리즈의 배터리 테스트 결과를 공개했다. 실험에 따르면, 아이폰17 시리즈는 이전 세대 아이폰16 시리즈보다 배터리 효율이 훨씬 향상됐다.

아이폰17 프로 맥스의 배터리 사용 시간은 9시간 27분으로 전작 아이폰16 프로 맥스의 7시간 38분보다 거의 2시간 더 오래 지속됐다. 기본 모델인 아이폰17의 배터리 수명은 7시간 21분으로 이전 아이폰 16 프로 맥스의 6.16분보다 더 길었다.