폴더블 아이폰, 대만서 시험 생산 시작하나

아이폰17 시리즈가 최근 출시되며 관심이 집중되는 가운데, 내년 출시될 예정인 폴더블 아이폰에 대한 소식이 나왔다.

일본 니혼게이자이신문은 18일 애플이 내년 폴더블 아이폰 출시를 위해 대만에서 시험 생산 라인을 구축하는 방안을 공급사들과 논의했다고 보도했다.

이탈리아 디자이너가 그 동안 나온 소문들을 종합해 폴더블 아이폰의 콘셉트 영상을 제작해 공개했다. (사진=안토니오 데 로사)

보도에 따르면, 애플 공급업체들은 대만 북부의 한 도시에 계획 중인 시범 생산 라인을 위한 부지를 물색하고 있다고 전했다. 하지만 이 계획은 변경될 수도 있다고 외신들이 덧붙였다.

또한 아이폰 생산을 위한 토지와 노동력이 부족하다는 점을 지적했다. 폴더블 아이폰 시범 생산 라인에는 약 1천명의 인력이 필요할 것으로 예상된다.

애플은 대만에서 폴더블 아이폰 시범 생산 라인을 구축하고 장기적으로 인도로 확대하는 방안을 논의 중인 것으로 알려졌다.

애플은 여러 공급사에 폴더블 아이폰 출시가 전체 아이폰 수요를 촉진할 것으로 예상한다고 밝혔다. 소식통에 따르면 애플은 2026년 출시될 차기 아이폰 라인업에서 약 9천500만 대를 생산할 계획으로 2025년 대비 10% 증가하는 수치다.

여러 소식통에 따르면 애플은 2026년에 첫 번째 폴더블 아이폰을 출시할 계획이며, 이 기기는 아이폰 18 라인업에 포함될 예정이다. 애플 분석가 밍치궈는 애플이 내년에 폴더블 아이폰을 출시하고, 2028년에는 폴더블 아이패드를 출시할 계획이라고 밝혔다.

폴더블 아이폰은 약 7.8인치 내부 디스플레이와 5.5인치 외부 디스플레이를 갖춘 책처럼 화면을안쪽으로 접는 폴더블폰으로 가격은 2천~2천500달러로 전해지고 있다. 페이스ID 인증 대신 측면 버튼에 터치ID를 적용해 내부 공간을 확보할 예정이고 후면에는 듀얼 카메라 렌즈를, 화면을 접고 폈을 때 모두 사용할 수 있는 전면 카메라가 탑재될 전망이다.