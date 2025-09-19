"법인카드 사적유용"...이진숙 방통위원장 검찰 송치

경찰, 업무상 배임 혐의 판단

방송/통신입력 :2025/09/19 15:39    수정: 2025/09/19 16:24

박수형 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

대전MBC 사장 시절 법인카드 부정사용 혐의를 받는 이진숙 방송통신위원장이 검찰 수사를 받게 됐다.

뉴스1에 따르면, 대전유성경찰서는 19일 업무상 배임 혐의로 이 위원장을 검찰에 불구속 송치했다.

경찰은 지난해 7월 황정아 더불어민주당 의원 등 당시 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 의원들의 이 위원장에 대한 업무상 배임 혐의 등 고발을 접수해 수사를 이어왔다.

사진_뉴스1

고발 사유는 이 위원장이 대전MBC 사장으로 재임하던 당시 법인카드를 사적 용도로 사용해 회사에 손해를 끼쳤다는 게 골자다.

경찰은 사적 용도의 법인카드 사용에 대한 압수수색과 총 4차례의 소환 조사를 통해 범죄 혐의점이 있다고 판단했다.

박수형 기자psooh@zdnet.co.kr
이진숙 위원장 방송통신위원회 법인카드 대전MBC 경찰

