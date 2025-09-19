나이 들면 이렇게 된다고?...노인 신체 체험 슈트 화제

젊은 사람들이 나이 든 노인들의 신체적 변화를 직접 체험해 볼 수 있는 슈트가 등장했다고 IT매체 기가진이 최근 보도했다.

독일 업체가 개발한 이 독특한 슈트의 이름은 ‘GERT’로 슈트를 착용하고 전용 헤드셋을 쓰면 고령자의 신체 상태를 사실적으로 경험할 수 있다.

노인의 신체 상태를 체험해 볼 수 있는 슈트가 개발돼 주목되고 있다. (출처=Produkt + Projekt)

이 슈트에는 백내장 증상을 재현하는 안경과 난청을 체험하게 하는 스피커, 머리 움직임을 제한하는 플레이트, 손 떨림을 재현하는 모터 등이 탑재돼 있다. 

또, 무릎 통증을 재현하는 부위에는 내부 스프링이 장착돼 관절의 가동 범위를 줄이고 피부에도 미약한 자극을 주어 노화로 인한 불편함을 실감할 수 있게 해준다.

출처= Produkt + Projekt

흡연으로 인한 폐 질환을 재현하고 싶다면, 별도의 코 클립을 사용하면 되며 복부 압박 장치로 폐활량 감소를 느껴볼 수도 있다. 여기에 노인의 불안정한 보행을 재현하는 신발도 포함돼 있는데, 부드러운 밑창이 스폰지와 같은 느낌을 만들어 바닥과의 접촉을 잘 느낄 수 없게 제작됐다.

출처= Produkt + Projekt

이 슈트는 교육 목적으로 개발됐으며, 가격은 1390유로(약 227만원)다.

개발사 측은 독일 율리우스 막시밀리안 뷔르츠부르크 대학교 의대 교육 과정에서 이 슈트를 활용했다고 밝혔다. 

실습 후 진행된 설문조사에서 참가자의 약 83%가 노년의 삶에 대한 공감 능력이 크게 향상됐다고 답해 교육, 학습 보조 도구로써 효과가 입증됐다고 설명했다.

