티젠소프트, 부산상수도사업본부 맞춤형 대량메일발송 솔루션 구축

티젠소프트(대표 고훈호)가 부산상수도사업본부에 PDF 기반 고지서 편집 모듈을 탑재한 대량메일발송 솔루션을 구축했다.
비전문가도 쉽게 고지서를 편집할 수 있는 직관적 기능을 더해 행정 효율성과 고지서 전달 품질을 동시에 높였다는 평가다.
티젠소프트는 부산상수도사업본부에 자사 개발 대량메일발송 솔루션 'TG 1st EMS v2.0'을 성공적으로 도입했다고 18일 밝혔다.
이번 사업의 핵심은 고지서 PDF 파일을 업로드하면 자동으로 PPT로 변환돼 담당자가 파워포인트 형식으로 내용을 편집할 수 있고 수정된 PPT를 다시 업로드하면 자동으로 HTML로 변환돼 수신자 맞춤형 메일로 발송되는 구조다.
이 기능은 PPT 기반의 친숙한 사용자 환경(UI), 자동 HTML 변환을 통한 효율적 발송, 다양한 이미지·표·그래프 삽입이 가능한 유연한 편집 방식을 특징으로 한다.
이를 통해 시민들에게 직관적이고 시각적 완성도가 높은 고지서를 제공할 수 있게 됐으며 기존 정형화된 템플릿 방식의 제약도 벗어났다는 점에서 의미가 크다. 업계에서는 향후 이 기능이 다른 공공기관의 고지서 시스템에도 확산될 가능성이 높다고 보고 있다.
이번 솔루션은 GS인증 1등급과 나라장터 등록 소프트웨어로 사용자 친화적인 UX와 반응형 웹 기반 인터페이스를 갖췄다. 대량메일 전송, 캠페인별·기간별 전송 통계 대시보드, 주소록, 권한 관리, 시스템 현황 등 주요 기능을 제공하며, 내외부 시스템과 연계해 고지서나 민원 처리 알림을 자동 전송하고 결과를 통계로 시각화한다.
티젠소프트는 앞으로 대량메일 외에도 문자, 모바일 푸시, 카카오 알림톡 등 다양한 채널과의 통합 메시징 연계를 지원할 계획이다. 회사는 이미 공공기관과 지자체를 대상으로 통합메시징, 대량메일발송, 멀티미디어 콘텐츠관리, 설문조사 솔루션 등을 공급해왔으며, 사용자 중심의 기능 고도화를 통해 고객 만족도를 지속적으로 강화한다는 전략이다.