티젠소프트, 부산상수도사업본부 맞춤형 대량메일발송 솔루션 구축

티젠소프트(대표 고훈호)가 부산상수도사업본부에 PDF 기반 고지서 편집 모듈을 탑재한 대량메일발송 솔루션을 구축했다.

비전문가도 쉽게 고지서를 편집할 수 있는 직관적 기능을 더해 행정 효율성과 고지서 전달 품질을 동시에 높였다는 평가다.

티젠소프트는 부산상수도사업본부에 자사 개발 대량메일발송 솔루션 'TG 1st EMS v2.0'을 성공적으로 도입했다고 18일 밝혔다.

티젠소프트, 부산상수도사업본부 대량메일발송 솔루션 구축(이미지=티젠소프트)

이번 사업의 핵심은 고지서 PDF 파일을 업로드하면 자동으로 PPT로 변환돼 담당자가 파워포인트 형식으로 내용을 편집할 수 있고 수정된 PPT를 다시 업로드하면 자동으로 HTML로 변환돼 수신자 맞춤형 메일로 발송되는 구조다.

이 기능은 PPT 기반의 친숙한 사용자 환경(UI), 자동 HTML 변환을 통한 효율적 발송, 다양한 이미지·표·그래프 삽입이 가능한 유연한 편집 방식을 특징으로 한다.

이를 통해 시민들에게 직관적이고 시각적 완성도가 높은 고지서를 제공할 수 있게 됐으며 기존 정형화된 템플릿 방식의 제약도 벗어났다는 점에서 의미가 크다. 업계에서는 향후 이 기능이 다른 공공기관의 고지서 시스템에도 확산될 가능성이 높다고 보고 있다.

이번 솔루션은 GS인증 1등급과 나라장터 등록 소프트웨어로 사용자 친화적인 UX와 반응형 웹 기반 인터페이스를 갖췄다. 대량메일 전송, 캠페인별·기간별 전송 통계 대시보드, 주소록, 권한 관리, 시스템 현황 등 주요 기능을 제공하며, 내외부 시스템과 연계해 고지서나 민원 처리 알림을 자동 전송하고 결과를 통계로 시각화한다.

티젠소프트는 앞으로 대량메일 외에도 문자, 모바일 푸시, 카카오 알림톡 등 다양한 채널과의 통합 메시징 연계를 지원할 계획이다. 회사는 이미 공공기관과 지자체를 대상으로 통합메시징, 대량메일발송, 멀티미디어 콘텐츠관리, 설문조사 솔루션 등을 공급해왔으며, 사용자 중심의 기능 고도화를 통해 고객 만족도를 지속적으로 강화한다는 전략이다.