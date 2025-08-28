티젠소프트, 거제시청 멀티미디어 아카이브 솔루션 구축

티젠소프트(대표 고훈호)가 거제시청에 차세대 멀티미디어 아카이브 시스템을 구축하며 공공기관의 디지털 콘텐츠 관리 혁신을 지원한다.

티젠소프트는 28일 거제시청에 멀티미디어콘텐츠 통합관리 아카이브 솔루션 'TG 퍼스트 MCMS 아카이브(TG 1st MCMS Archive)'를 성공적으로 구축했다고 28일 밝혔다.

이번 시스템 도입으로 거제시청은 사진과 영상 자료를 디지털화해 안전하게 보존하고, 분산된 자료를 체계적으로 관리할 수 있게 됐다.

티젠소프트, 거제시청 멀티미디어 아카이브 솔루션(이미지=티젠소프트)

담당자 간 자료 공유와 활용이 쉬워졌으며, 사용자 편의성을 높인 서비스 제공도 가능해졌다. 또한 웹표준·웹접근성·보안지침을 강화해 보안성과 이용 평등성을 확보했고, 콘텐츠 활용도를 높여 대국민 서비스 만족도를 향상시킬 것으로 기대된다.

도입된 솔루션은 GS인증 1등급과 나라장터 등록을 마친 국내 시장 점유율 1위 제품이다. 카테고리·메타데이터 관리, 동영상 인코딩·스트리밍, 구간 추출, HTML5 플레이어 등 다양한 기능을 탑재해 동영상·오디오·이미지·문서 등 모든 멀티미디어 파일의 서비스와 관리에 최적화됐다.

티젠소프트는 이와 함께 인공지능(AI) 기반 음성인식 기술로 자동 자막과 타임코드를 생성하는 'TG 1st 무비_VOD', CCTV·드론 영상 등 다양한 장치를 통한 실시간 방송을 지원하는 'TG 1st 무비_라이브', 이러닝 시스템 'TG 1st MCMS_러닝' 등 제품군을 제공하고 있다.

특히 공공 SaaS 시장 확대를 위해 출시한 동영상 스트리밍 서비스 '티무비(Tmovie SaaS)'는 G클라우드 기반으로 CSAP SaaS 표준등급 인증을 획득, 보안성과 안정성을 입증했다.

관련기사

현재 티젠소프트는 고객 요구에 맞춘 기능 고도화와 함께 AI 기술 연구개발에도 속도를 내고 있다. 빅데이터·머신러닝·딥러닝 기반의 영상 자동 추천 알고리즘, 유사 영상 검색, 사용자 패턴 분석 기반 맞춤형 콘텐츠 제공, 로우 데이터 활용 AI 자동 분석 기능 등을 개발 중이다.

티젠소프트 측은 "멀티미디어 콘텐츠 관리와 활용의 패러다임을 한 단계 끌어올려 공공과 민간 고객 모두에게 차별화된 가치를 제공하겠다"고 강조했다.