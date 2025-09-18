마크애니, ‘AI 기본법’ 준수 위한 C2PA 워터마크 제공

디지털 보안 및 워터마크 분야 선도기업 마크애니(대표 최고)는 '인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법(AI 기본법)' 준수를 위해 C2PA(Coalition for Content Provenance and Authenticity) 기반 기술을 제공한다고 18일 밝혔다.

C2PA는 글로벌 빅테크 기업들이 주도해 제정한 국제 표준(Global Standard)이다. 2021년 C2PA가 결성됐고 2022년 1월 1.0 표준이 발표됐다. 생성형 AI 콘텐츠 출처와 변형 이력을 투명하게 기록할 수 있다. 이미지, 텍스트, 오디오, 영상 등 다양한 AI 산출물에 신뢰할 수 있는 출처 정보를 부여, AI 기본법이 지향하는 ‘신뢰 기반 조성’의 핵심 도구로 자리매김하고 있다.

AI 기본법에 대한 이미지(제공-마크애니)

마크애니는 세계적 수준의 비가시성 워터마크 기술을 보유하고 있으며, 할리우드 주요 스튜디오들의 엄격한 심사 기준을 충족하며 기술적 우수성을 인정받아 왔다. 할리우드 스튜디오들의 까다로운 비가시성 워터마크 심사 기준을 통과한 업체는 전 세계 5개 (유럽 3개, 미국 1개, 아시아에서는 마크애니가 유일)밖에 없다.

마크애니는 “생성형 AI 인증 측면에서는 C2PA 방식이 더 적절하다"면서 "비가시성 워터마크가 불법 유출 추적에 강점을 갖지만, 생성형 AI가 만든 이미지·동영상·음성을 인증하는 데에는 C2PA가 더 합리적"이라고 밝혔다. 이어 "앞으로도 국제 표준과 보안 기술을 선도해 AI 시대 신뢰 인프라 구축에 기여하겠다”면서 "C2PA 도입을 통해 고객사의 AI 신뢰성 확보를 강화하는 한편, 유출 추적을 원하는 고객에게는 비가시성 워터마크 기술도 함께 제공할 계획"이라고 덧붙였다.