모니터 유출까지 잡는다…마크애니, '2025 ISEC서 ‘스크린 트레이서’ 주목

마크애니(대표 최고)는 지난 26~27일 열린 보안 컨퍼런스 'ISEC 2025'에 참석해 자사의 차세대 화면보안 솔루션 ‘스크린 트레이서(ScreenTRACER)’를 성공적으로 선보이며 행사 참여를 성황리에 마무리했다고 29일 밝혔다.

서울 코엑스에서 열린 이번 행사에서 마크애니는 자사 부스와 발표 세션을 통해 AI 시대의 새로운 보안 위협에 대응하는 실질적인 기술 해법을 제시했다. 행사 기간 전시 부스를 통해 실제 화면 유출 사례에 대응하는 기술을 중점적으로 소개했다. 주요 제품 데모와 실무 적용 사례를 중심으로 상담이 진행됐다. 회사는 참가자들로부터 “AI 시대의 실질적인 보안 대안”이라는 반응을 얻었다고 밝혔다.

특히 26일 오후 진행된 Track C 발표 세션에서는 마크애니 최고 대표가 연사로 나서 ‘AI 시대 보안의 사각지대 : 화면 촬영’을 주제로 강연을 했다. 발표에서 최 대표는 AI기술 확산으로 기존 보안 시스템이 간과해온 ‘화면 유출’이 새로운 위협으로 부상하고 있다는 점을 지적하며, 실제 촬영 이미지로부터의 유출을 추적할 수 있는 높은 검출률의 마크애니 화면보안 기술 필요성을 강조했다.

이 회사의 '스크린 트레서(ScreenTRACER)'는 사용자 화면에 보이지 않는 디지털 워터마크를 삽입해, 촬영이나 캡처가 발생했을 때 누가, 언제, 어떤 콘텐츠를 유출했는지 추적할 수 있게 해준다. 단순히 차단하는 수준을 넘어, 사후 책임 추적과 대응을 할 수 있다는 점에서 내부자 유출 리스크에 실질적인 대응 수단이 된다는 평가다.

마크애니는 제조, 금융, 공공 등 기밀 정보 보호가 필요한 산업군을 중심으로 ScreenTRACER의 도입을 확대해 왔으며, 이번 ISEC 2025를 통해 다양한 산업 관계자들과의 접점을 넓혔다. 마크애니는 “기업 데이터는 유출이 발생하면 곧바로 손실로 이어진다. 보안은 유출 이후의 추적도 중요하지만, 사전에 유출을 막고 대응 체계를 갖추는 것부터 출발해야 한다. ScreenTRACER는 그런 관점에서의 실제적인 해법이 될 수 있다”고 말했다.