마크애니, 스냅태그 특허소송에 침해제품 3종 추가

마크애니(대표 최고)가 스냅태그를 상대로 제기한 특허권 침해소송이 본격 심리에 들어갔다.

25일 마크애니는 지난 22일 서울중앙지방법원 제61민사부에서 열린 변론 기일에서 스냅태그의 주요 제품 다수를 특허침해 대상으로 추가 특정했다고 밝혔다.

마크애니는 기존에 침해 제품으로 지목한 ▲랩코드 스캐너 ▲랩가드-W에 더해 ▲랩가드 트레이서 ▲랩가드-M ▲랩가드-F 등 3개 제품을 추가로 특정했다. ‘특정’이란 특허침해 소송에서 피고가 침해했다고 주장하는 구체적 제품을 지정하는 절차를 의미한다.

마크애니는 "스냅태그의 주요 출시 제품 대부분이 특허침해 여부를 두고 다투게 됐다"고 밝혔다.

한편 이번 심리에 앞서 지난달 28일 특허심판원은 스냅태그가 제기한 특허무효 심판청구를 기각한다는 심결을 내려, ‘특허 무효심판’에서 마크애니의 손을 들어준 바 있다.