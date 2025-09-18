국내 금융·재무 실무진, 웹케시 본사에 모인 이유는?

웹케시, 'AI & 파트너스 솔루션데이' 성료…AI 자금 어시스턴트 '브랜치Q' 소개

웹케시가 금융·보안·재무·급여 분야 실무진과 국내 주요 기업 관계자를 대상으로 인공지능(AI)을 활용해 자금 관리 효율성과 안정성을 동시에 강화하는 전략을 공개했다.

웹케시는 지난 17일 서울 영등포구 본사에서 개최한 '웹케시 AI & 파트너스 솔루션데이'를 성황리에 마무리했다고 18일 밝혔다.

이번 행사의 세션은 ▲AI 자금 어시스턴트 '브랜치Q' ▲기업을 위협하는 사이버 리스크와 대응 로드맵 ▲CEO·CFO를 위한 재무성장 지원 서비스 ▲급여·연말정산 최적화 전략 등 실무에 바로 적용할 수 있는 다양한 주제로 구성됐다.

김주현 웹케시 파트장, 서기택 SK쉴더스 팀장, 송준달 PwC 전무 등 각 분야 전문가들이 연사로 참여해 발표를 진행했으며 기업이 당면한 분야별 문제와 해법을 공유하는 시간을 가졌다.

웹케시가 17일 '웹케시 AI & 파트너스 솔루션데이'를 성황리에 개최했다. (사진=웹케시)

이날 소개된 브랜치Q는 자금담당 직원의 단순, 반복적인 업무를 대행하는 AI 자금 어시스턴트로, 기존 자금관리 솔루션 '브랜치'에 AI 기술을 접목해 한층 더 효율적이고 안정적인 자금 관리 환경을 제공한다. 브랜치Q는 기업 자금의 거래 비교 및 추이 분석, 주기적·일상적 자금 보고, 이상거래 감지 후 알림 발송 등의 기능을 기반으로 4천 가지 이상의 업무를 대행할 수 있다.

강원주 웹케시 대표는 "브랜치Q 및 파트너사 솔루션들은 재무·보안·급여 등 기업 업무의 전 영역에서 혁신을 이끌어낼 수 있다"며 "앞으로도 고객에게 혁신적인 가치를 제공할 수 있는 다양한 교류와 자리를 지속적으로 마련하겠다"고 말했다.

