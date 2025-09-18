박종우 부총재보 "美 9개월 만에 금리 인하, 국내 통화정책 여력 커져"

미국 연방준비제도(연준)이 16~17일(현지시간) 열린 공개시장위원회(FOMC)에서 연방기금금리 범위를 9개월 만에 인하한 가운데, 한국은행이 국내 통화정책 여력이 커졌다고 진단했다.

18일 오전 서울 중구 한국은행에서 열린 '시장회의 점검회의'에서 박종우 한은 부총재보는 "연준이 9개월 만에 다시 금리를 인하하면서 향후 국내 경기·물가 및 금융안정 여건에 집중해 통화정책을 운용할 수 있는 여력이 커졌다"고 말했다.



다만, 박 부총재보는 "연준 위원들의 정책금리 전망이 상당히 엇갈리고 있어 향후 미 통화정책 경로와 관련된 불확실성은 여전히 높은 것으로 평가된다"며 "미국 관세정책 관련 불확실성, 주요국의 재정건전성 우려 등 대외 리스크 요인이 상존하고 있는 만큼 각별한 경계감을 가지고 시장 상황을 보다 면밀히 점검해 나가겠다"고 덧붙였다.

한국은행 전경.

미국 연준은 9월 FOMC에서 연방기금금리 범위를 종전보다 0.25%p 낮춘 4.00~4.25%로 결정했다. 제롬 파월 연준 의장은 기자회견에서 고용 관련 하방 리스크가 커졌고 이번 금리 인하는 리스크관리 차원이었음을 강조하며, 향후 정책 경로는 데이터를 기반으로 결정하겠다는 신중한 입장을 밝혔다.

국제금융시장에서는 파월 의장의 기자회견 이후 미국 2년물 국채금리는 0.05%p, 10년물 0.06%p가 반등했고 달러화 지수는 0.4% 올랐다.