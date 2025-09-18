구윤철 "美연준 금리 인하…필요시 신속 대응"

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 미국 연방준비제도(연준)이 공개시장위원회(FOMC)에서 금리 인하를 단행했지만, 국내 금융시장은 안정적 흐름을 유지하고 있다고 평가하면서도 필요 시에는 신속하게 대응하겠다는 방침을 전달했다.

18일 오전 서울 중구 은행회관에서 열린 관계기관 합동 '확대 거시경제금융회의'에서 구윤철 부총리와 이억원 금융위원장, 이찬진 금융감독원장, 영상으로 참석한 이창용 한국은행 총재는 미국 FOMC 결과에 따른 글로벌 금융 시장 동향 및 국내 금융·외환시장 영향을 점검했다.

이 자리서 구 부총리 등은 연준이 시장의 예상대로 정책금리를 0.25%p 인하하고 앞으로도 금리 인하 기조를 이어갈 것으로 기대되지만 국내 경제에 미치는 영향은 제한적일 것이라고 평가했다.

관련기사

구윤철 부총리

구 부총리는 "국내 금융시장은 안정적 흐름 유지하고 있다"면서도 "미국 관세정책과 경제지표 등 글로벌 불확실성 요인이 있는 만큼 면밀히 모니터링하고 필요시 신속히 대응하겠다"고 강조했다.

이날 미국 연준은 FOMC에서 금리를 0.25%p 인하, 4.00~4.25%로 결정했다.