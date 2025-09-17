우리銀, 중소·중견기업 상생금융 강화한다

우리은행이 중소벤처기업진흥공단과 ‘중소기업 상생협력을 위한 우리 상생 내일채움공제 업무 협약’을 체결했다고 17일 밝혔다.

내일채움공제는 기업과 근로자가 공동으로 적립해 중소기업과 중견기업 재직자의 장기 근속을 유도하고 목돈 마련을 지원하는 정부 정책성 공제 제도다.

우리은행은 이번 협약을 통해 기업 부담을 줄이고 근로자의 장기근속을 장려하고자 5년간 총 72억원 규모 공제부금을 지원한다. 공제에 가입해 정상 납부·유지하는 기업에 최장 12개월 동안 최소 60만원에서 최대 240만원까지 혜택을 제공한다.

관련기사

17일 오후 2시 서울 중구 우리은행 본점에서 열린 '중소기업 상생협력을 위한 우리 상생 내일채움공제 업무협약'에서 우리은행 배연수 기업그룹장(사진 오른쪽)과 중소벤처기업진흥공단 조한교 인력성장이사가 기념촬영을 하고 있다.

지원금은 우리은행에서 내일채움공제 신규 시 신청할 수 있다. 우리은행은 ▲급여이체 이용 기업에 최대 60만원 ▲수출입실적 1만달러 이상 또는 포용적 금융플랫폼 이용 기업에 중진공과 공동으로 최대 240만원까지 지원한다.

우리은행 관계자는 “이번 협약은 기업과 근로자가 함께 성장하는 협력 모델을 만들기 위한 의미 있는 첫걸음”이라며, “중진공의 금융파트너로서 포용적 금융 지원을 강화해 나가겠다”고 말했다.