PFCT, 창사 이래 첫 월간 손익분기점 넘겨

핀테크 피에프씨테크놀로지스(PFCT)가 창사 이래 처음으로 관리 손익(조정 EBITDA) 기준 8월 월간 손익분기점(BEP)을 달성했다고 17일 밝혔다.

8월 매출은 전년 동월 대비 62% 증가한 16억원으로 집계됐다.

PFCT는 2024년 4분기 19억원의 적자서 올해 1분기 13억7천만원 적자, 2분기 9억9천만원으로 적자폭이 감소했다.

PFCT 측은 "온라인투자금융플랫폼 ‘크플’ 과 인공지능(AI) 기반 리스크 관리 솔루션 ‘에어팩(AIRPACK)’이 동반 성장하면서 성과를 냈다"고 설명했다.

크플은 올해 1~8월 누적 매출이 전년 동기 대비 1.6배 이상 증가했고, 같은 기간 에어팩 누적 매출은 4배 이상 성장했다. 에어팩의 경우 론칭 2년 만에 국내 저축은행·카드사로 공급이 확대됐고 2024년 2월 시작한 해외 진출도 조기 수익화에 성공해 손익 개선을 견인했다거 회사측은 덧붙였다.

이수환 PFCT 대표는 “앞으로도 금융 소비자가 효용을 느낄 수 있는 다양한 온라인투자금융 상품을 선보이고, AI 기반 리스크 관리 솔루션 공급을 국내외로 지속 확대하겠다”고 말했다.