이창용 한은 총재 '미셸 캉드쉬 중앙은행' 강연 나선다

한은 총재 최초

금융입력 :2025/09/16 13:23

이창용 한국은행 총재가 국제통화기금(IMF) '2025 미셸 캉드쉬 중앙은행' 강연자로 나선다.

16일 한은 측은 오는 18일 미국 워싱턴 D.C서 한은 총재 최조초 미셸 캉드쉬 강연에 나서며 이창용 총재는 17일 출국한다고 밝혔다.

이 총재는 '한국의 통합 정책 프레임워크 스토리: 효과적인 하한선(ELB) 시대로의 확장(Korea's Integrated Policy FRAMEwork Story: Extending into the Effective Lower Bound (ELB) Era)'을 주제로 강연한 뒤, 크리스탈리나 지오르예바 IMF 총재와 대담할 예정이다.

이창용 한국은행 총재.

미셸 캉드쉬 중앙은행 강연은 IMF가 회원국 중앙은행과 협력을 강화하고 통화정책 및 글로벌 경제·금융 이슈를 논의하기 위해 주최하는 최고위급 연례 이벤트다. 미셸 캉드쉬는 IMF 역사상 가장 오래 재임한 총재 이름이다. 최초 강연자는 재닛 옐련 전 미국 연방준비제도 의장이다. 

