농협은행도 토스 페이스페이

'올원x페이스페이' 출시

금융입력 :2025/09/17 16:05

손희연 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

NH농협은행은 토스 얼굴 인식 기반 간편결제 서비스와 제휴해 ‘올원×페이스페이’를 출시했다고 17일 밝혔다.

올원×페이스페이는 NH올원뱅크 페이스페이 메뉴를 통해 토스로 접속한 후 얼굴과 결제수단을 등록하면 얼굴 인증으로 결제할 수 있다. 위치 정보 기반으로 페이스페이를 이용할 수 있는 주변 매장도 확인할 수 있다.

서비스 출시를 기념해 신규 등록 고객 중 선착순으로 1억원 상당의 경품 이벤트를 진행한다. 페이스페이 서비스 등록 후 이벤트 페이지에서 원하는 경품(배달의 민족 모바일상품권, 스타벅스 e카드, 다이소·CU 모바일상품권)을 직접 선택할 수 있다.

또 농협 계좌 혹은 카드로 결제하면 토스의 기본 3% 적립에 추가 3% 적립 혜택이 제공된다.

관련기사

손희연 기자kunst@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
금융 은행 농협은행 토스 얼굴결제 페이스페이

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

오픈AI, 韓 미래 비전 밝힌다...'초거대 AI 서밋' 30일 개막

누리호 4호 왜 하필 자정에 쏠까..."이유는 KAI 때문"

삼겹살도 피지컬 AI 시대…소상공인 돕는 '구이 로봇' 확산

바퀴 휴머노이드, 韓 제조현장 바꾼다

ZDNet Power Center