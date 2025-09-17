모노플렉스-세라젬, 주거공간 내 헬스케어 커뮤니티 기획

모노플렉스는 세라젬과 '주거공간 내 헬스케어 커뮤니티 공동 기획'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 17일 밝혔다.

양사는 시니어 세대가 일상 속에서 영화와 건강을 동시에 누릴 수 있는 복합 공간 구축에 협력한다. '문화와 웰라이프의 결합'이라는 모델을 제시하며 영화관을 기반으로 한 헬스케어 커뮤니티 플랫폼 조성을 목표로 하고 있다.

(왼쪽부터) 석민철 알엔알(모노플렉스) 대표, 세라젬 조용준 전무가 기념사진을 찍고 있다. (사진=세라젬)

모노플렉스는 시니어 맞춤형 영화 콘텐츠와 쾌적한 관람 환경을 제공하고, 세라젬은 체험형 헬스케어 솔루션과 웰니스 프로그램을 접목해 영화 관람과 동시에 건강 관리 서비스를 체험할 수 있도록 지원한다.

영화 상영 전후 로비 공간뿐 아니라 상영관 내부에도 헬스케어 기기를 배치해, 영화관이 단순한 여가 공간을 넘어 건강한 라이프스타일을 경험할 수 있는 복합 플랫폼으로 발전시키겠다는 계획이다.

양사는 '헬스케어 복합 커뮤니티 서비스'를 선보이고 프로그램을 확대해 나갈 계획이다. 지역 사회와의 연계를 강화해 어르신 대상 문화·복지 프로그램을 운영하고, 전국 주요 거점으로 확산시켜 지자체 및 복지시설과의 공동사업으로 발전시킬 예정이다.

조용준 세라젬 전무는 "웰에이징에 대한 사회적 관심이 높아짐에 따라 문화와 건강 관리의 결합은 시대적 요구"라며 "모노플렉스와의 협력을 통해 시니어 세대의 삶의 질 향상과 건강한 여가 문화 확산에 기여하겠다"고 밝혔다.

석민철 모노플렉스 대표는 "고령화 사회 속에서 시니어 세대가 문화와 건강을 동시에 누릴 수 있도록 하는 의미 있는 첫걸음이 될 것"이라며 "앞으로 영화관을 세대와 지역을 잇는 복합 커뮤니티 공간으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.