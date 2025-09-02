세라젬, 추석 프로모션 전개

헬스케어 가전기업 세라젬은 '2025 추석 대제전'을 오는 30일까지 진행한다고 2일 밝혔다.

주력 제품인 척추 의료기기 마스터V와 안마의자 파우제M 제품을 일시불로 구매하면 최대 60만원 할인이 제공된다.

프리미엄 모델인 마스터V9, 마스터V11, 파우제M10을 구매 또는 구독하면 '헤어 미라클'(앰플 1개월분 포함) 또는 '힐랙스 발 마사지기' 중 하나를 사은품으로 준다.

세라젬 2025 추석 대제전 (사진=세라젬)

신제품 마스터 V11은 일시불 구매 시 런칭 특가에 사은품까지 포함해 최대 143만원 상당 혜택을 제공한다.

이외에도 ▲셀루닉 메디스파 프로 ▲셀트론 순환체어▲세라젬 밸런스 등 헬스케어 제품에도 할인이 적용된다.

관련기사

세라젬 밸런스는 오프라인 매장에서 일시불 구매 또는 구독시 최대 100만원 할인이 제공된다. 월 구독료 4만9천원에 이요 가능하다. 행사 기간에 구독하면 해지 위약금도 축소된다.

제품 2대 이상 패키지로 구독 시 최대 30% 할인이 주어진다. 대상 제품은 마스터 V 컬렉션 3종(V4, V7, V9), 파우제 M 컬렉션 4종(M6(S), M6, M8 Fit, M10), 셀트론 순환체어, 셀트론 E2, 밸런스다.