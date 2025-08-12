세라젬, TJ미디어와 시니어 사업 맞손

헬스케어 가전기업 세라젬은 서울 강남구 역삼동 센터필드 서울타운에서 TJ미디어와 전략적 사업 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 12일 밝혔다.

양사는 ▲헬스케어 콘텐츠 서비스 공동 기획·개발·운영 ▲패키지 상품 공동 개발 및 체험 프로모션 ▲헬스케어-음향 융합 스마트 디바이스 기획 ▲복지시설·지자체·시니어 커뮤니티 공동 마케팅 전개 등 사업 협력을 단계적으로 추진한다.

(왼쪽부터) 세라젬 조용준 미래전략추진단 전무, 이경수 대표이사 사장, TJ미디어 윤나라 대표, 윤재용 전략기획본부 이사 (사진=세라젬)

향후 관련 서비스 및 제품을 순차적으로 공개한다. 중장기적으로 글로벌 공동 진출과 브랜드 협업 확대도 함께 모색할 예정이다.

세라젬 관계자는 "TJ미디어가 보유한 전문 콘텐츠와 폭넓은 시니어 채널을 통해 세라젬은 더욱 몰입도 높은 경험을 제공하고 접점을 더욱 확장해나갈 것"이라고 말했다.

TJ미디어 관계자는 "세라젬 글로벌 헬스케어 인프라에 당사 음악 기반 콘텐츠 기획력을 더해 새로운 차원의 시니어 웰니스 솔루션을 제시하겠다"고 밝혔다.