세라젬, 척추 관리 의료기기 '마스터 V11' 출시

헬스케어 가전기업 세라젬은 CES 2025를 통해 처음 공개한 '마스터 V11'을 출시하며 마스터 V 컬렉션의 라인업을 완성했다고 11일 밝혔다.

마스터 V11은 목부터 골반까지 입체적으로 움직이는 회전 마사지에 더해, 앉아서도 누워서도 마스터 성능을 그대로 구현하는 '듀얼 포지션 시스템'으로 사용자 자세와 환경에 관계없이 정밀하게 척추를 관리해 준다.

퍼스트클래스에서 제공되는 맞춤형 서비스처럼 부위별 세밀한 견인 기능으로 깊고 풍부한 이완 효과를 구현했다. 사용자에 맞게 목·등·허리·골반 위치는 물론 척추 길이와 굴곡까지 정밀하게 스캔해 개인 맞춤형 마사지를 제공한다.

세라젬 척추 관리 의료기기 '마스터 V11' (사진=세라젬)

척추 전체를 견인하는 척추 전체 견인 모드는 물론, 허리 추간판(디스크) 탈출증 모드, 허리 협착증 모드, 목 추간판(디스크) 탈출증 모드, 목 협착증 모드 등 부위 별 척추 견인 모드가 탑재돼 맞춤 관리가 가능하다.

특히 스핀 스파인 테크(SST) 세라코어 엔진은 수평·수직 움직임은 물론 척추 전체 라인을 따라 360도로 입체 회전하는 마사지 모듈을 적용해, 목부터 골반까지 빈틈없는 마사지를 구현했다.

전신 온열 기능과 직접 가열되는 척추 온열 회전 도자는 깊은 열감을 전달하여 뭉치고 경직된 근육을 이완시켜 준다. 복부 전용 온열 LED 음파 진동 도자와 에어셀 다리 마사지기까지 더했다.

이와 같은 기능을 통해 마스터 V11은 국내 식품의약품안전처로부터 ▲추간판(디스크) 탈출증 치료 도움 ▲퇴행성 협착증 치료 도움 ▲근육통 완화 ▲혈액순환 개선 ▲생리통 치료 도움 ▲심부정맥혈전증 예방 등 총 6가지 효능·효과를 인증받았다.

이 밖에도 33가지 맞춤 마사지 모드를 갖췄다. 사물인터넷(IoT) 기반 앱 연동과 블루투스 사운드 시스템, 저소음 설계 등 다양한 고기능 옵션을 제공한다. 가격은 810만원이다. 런칭 프로모션으로 60만원 할인을 제공하고 있다.

세라젬 관계자는 "마스터 V11은 퍼스트클래스 좌석에서 영감을 받은 품격 있는 착좌감과 앉아서도, 누워서도 마스터 성능을 구현하는 듀얼 포지션 시스템, 정밀한 척추 관리 기술이 어우러진 제품"이라고 말했다.

한편 세라젬은 현대백화점 무역센터점을 시작으로 마스터 V11 실물을 만나볼 수 있는 팝업스토어를 현다. 내달부터는 롯데백화점, 스타필드, 신세계백화점 등 대형 유통점 중심으로 운영을 순차적으로 확대할 방침이다.