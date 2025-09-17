문체부 김대현 제2차관, 체육계 현장 찾아 국가대표 지원 현황과 시설 점검

문화체육관광부(문체부) 김대현 제2차관은 17일 대한체육회, 대한장애인체육회, 국립스포츠박물관 건립 현장을 방문해 체육계 현안과 훈련 지원 상황을 점검하고 관계자들을 격려했다.

김 차관은 먼저 대한체육회를 방문해 '2026 밀라노 코르티나 동계올림픽'을 대비한 국가대표 훈련 지원 현황을 살폈다. 대한체육회는 선수들의 경기력 향상을 위한 장비 지원, 심리 상담, 의료 지원, 현지 급식지원센터 운영 등 종합적인 지원 계획을 설명했다.

이에 대해 김 차관은 “동계종목 선수들과 지도자들의 땀과 노력이 결실을 맺을 수 있도록 문체부가 훈련비 상향, 태릉 국제스케이트장 및 실내빙상장 등 관련 시설 보수에 적극 나서겠다”고 밝혔다. 아울러 “최근 체육계의 폭력 문제와 관련해 대한체육회가 선수들의 품위 유지와 폭력 근절에 앞장서달라”고 강조했다.

문체부 김대현 제2차관(사진 가운데)

이후 대한장애인체육회를 찾아 9월 22일부터 28일까지 서울에서 열리는 국제패럴림픽위원회(IPC) 정기총회 준비 상황을 점검하고, 올해와 내년 예정된 주요 국제대회(2025 도쿄 데플림픽, 두바이 아시안 유스 패러게임, 2026 밀라노 동계패럴림픽)에 대한 국가대표 훈련 및 지원 계획도 청취했다.

김 차관은 “국내에서 열리는 IPC 총회는 우리나라의 국제 스포츠 리더십을 강화할 중요한 기회”라며, “국제대회에 참가하는 선수들이 최고의 실력을 발휘할 수 있도록 정부 차원의 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

마지막으로 김 차관은 서울 송파구 올림픽공원 내 국립스포츠박물관 건립 현장을 찾아 전시 공사 진행 상황과 시설 안전 상태를 점검했다. 국립스포츠박물관은 대한민국 스포츠 역사를 집대성하고, 국민과 미래 세대가 스포츠 가치를 공유하는 공간으로 2026년 개관을 목표로 건립 중이다.

문체부는 개관 전까지 전시 콘텐츠의 완성도를 높이고 관람객 편의시설과 주요 유물 수집 등을 집중 추진할 계획이다.

김 차관은 “스포츠는 국민에게 감동과 자긍심을 주는 소중한 문화 자산”이라며, “국립스포츠박물관이 스포츠의 가치를 전하는 공간이자, 국민 누구나 체험하고 배울 수 있는 장이 될 수 있도록 최선을 다해달라”고 당부했다.