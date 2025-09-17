윈드리버, 차량용 SW 개발 전 주기 지원…현대모비스 맞손

윈드리버가 차량용 소프트웨어(SW) 개발 전 주기를 지원하는 클라우드 환경을 구축했다.

윈드리버는 소프트웨어 중심 차량(SDV)을 위한 통합 SW 개발 환경인 '모비스 디벨롭먼트 스튜디오(Mobis Development Studio)'를 현대모비스와 손잡고 개발했다고 17일 밝혔다. 이 시스템은 현대모비스 클라우드 기반 차량 개발환경 솔루션과 '윈드리버 스튜디오 디벨로퍼' 기반으로 구축됐다.

모비스 디벨롭먼트 스튜디오는 웹 기반으로 직관적인 개발 환경을 제공하며 고속 빌드와 테스트 자동화를 지원한다. 복잡성이 증가하는 차량 시스템을 효율적으로 관리할 수 있는 수명 주기 관리 기능이 포함돼 품질과 개발 속도를 동시에 끌어올렸다.

윈드리버가 차량용 소프트웨어(SW) 개발 전 주기를 지원하는 클라우드 환경을 구축했다. (사진=윈드리버)

윈드리버의 협업 기술과 쉬프트-레프트(shift-left) 테스트 모듈도 통합됐다. 개발 초기 단계부터 검증을 앞당기는 구조로 조기 오류 발견과 안정성을 강화하는 것이 특징이다.

두 기업은 각자 강점을 결합해 설계와 개발 배포 과정을 최적화했다. 이를 통해 차량 SW 개발 전 과정의 자동화 수준을 높이고 전 생애주기에 걸쳐 확장 가능한 제공 기반을 마련했다.

윈드리버 스튜디오 디벨로퍼는 클라우드 데브섹옵스 플랫폼으로 CI·CD·CT 같은 애자일 방식을 지원한다. 민첩성과 협업 수준을 끌어올려 기업들이 더 빠르게 혁신하고 효율적으로 운영할 수 있도록 돕는다.

샌딥 모드바디아 윈드리버 최고제품책임자(CPO)는 "자동차 산업이 더욱 지능적이고 자율주행 중심으로 전환됨에 따라 SW는 이런 변화의 원동력이 됐다"며 "현대모비스와 협력해 차세대 개발 프레임워크를 선보이고 혁신 속도를 앞당길 것"이라고 밝혔다.

정수경 현대모비스 부사장은 "자동화와 AI 접목을 통해 지능형 차량 SW 개발 혁신을 가속할 것"이라고 강조했다.