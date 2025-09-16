"AI가 고객과 소통"…세일즈포스, '에이전틱 AI'로 마케팅 판도 바꾼다

세일즈포스가 고객과 직접 소통하는 '에이전틱 인공지능(AI)'을 전면에 내세워 차세대 마케팅·커머스 시장의 주도권 확보에 나섰다.

세일즈포스 코리아는 16일 서울 양재 엘타워에서 마케팅·커머스 리더들을 위한 '에이전트포스 디지털 서밋'을 열고 AI 시대의 새로운 비즈니스 전략을 제시했다.

행사의 포문을 연 박세진 세일즈포스 코리아 대표는 AI 시대일수록 '신뢰'의 가치가 중요하다고 역설했다. 세일즈포스의 AI 전략이 신뢰, 고객성공, 혁신, 평등, 지속가능성이라는 5대 핵심 가치에 기반하지만 그중에서도 신뢰가 가장 중심이라는 설명이다.

박세진 세일즈포스 코리아 대표 (사진=세일즈포스)

박 대표는 "고객의 데이터는 우리의 제품이 아니며 AI 시대에 신뢰는 그 어느 때보다 중요하다"고 강조했다.

그는 이러한 신뢰를 바탕으로 마케팅의 패러다임이 바뀌고 있다고 진단했다. 과거 분산된 데이터를 모으는 데 집중했다면 이제는 고객 행동을 실시간으로 이해하고 즉각 연결하는 환경이 중요해졌다는 것이다. 세일즈포스는 이를 구현하기 위해 데이터 클라우드, 에이전트포스, 마케팅 클라우드를 하나의 플랫폼으로 통합했다.

이어 무대에 오른 김영순 디지털 본부장은 세일즈포스의 '커스터머 360'이 AI 시대를 맞아 2.0으로 진화했다고 선언했다. 과거 데이터와 업무 통합 중심의 1.0 시대를 넘어 AI 에이전트가 제대로 작동하기 위해 애플리케이션 간 통합까지 이룬 새로운 플랫폼을 구축했다는 것이다.

그는 '마케팅 클라우드 X'와 '유니파이드 커머스'를 그 핵심으로 소개하며 대부분의 솔루션이 한국 데이터센터에서 운영돼 국내 고객의 데이터 주권 우려를 해소했다고 밝혔다.

김 본부장은 "과거의 커스터머 360이 데이터와 업무 통합의 1.0 시대였다면 AI 에이전트 시대는 애플리케이션까지 통합하는 2.0 시대를 요구한다"며 "새로운 통합 플랫폼은 한국 고객들이 에이전트 기반의 마케팅과 커머스 업무를 경험할 완벽한 준비를 마쳤다는 의미"라고 설명했다.

김정수 세일즈포스 솔루션 엔지니어 (사진=조이환 기자)

김정수 솔루션 엔지니어는 '제로클릭 검색'의 부상을 마케터가 직면한 새로운 위협으로 지목했다. AI가 검색 결과를 요약해 주면서 사용자가 웹사이트에 유입되지 않는 현상이 가속화되고 있다는 지적이다. 그는 이런 시대일수록 브랜드 충성도를 가진 고객과의 '연결'을 강화하는 것이 최선의 전략이며 그 핵심 기술이 바로 AI 에이전트라고 강조했다.

이날 행사에서는 다양한 산업별 성공 사례가 공유됐다. 마케팅 서밋에서는 버즈빌이 AI 시대 마케팅의 방향성을 제시했으며 대상웰라이프는 데이터 클라우드와 AI 세그먼트 전략으로 한정된 인력으로 구매 전환율과 매출을 동시에 끌어올린 사례를 소개했다. 패스트파이브와 티오더 등도 각 산업에 특화된 AI 활용 전략을 공유했다.

커머스 서밋에서는 '커머스를 위한 에이전트포스'를 활용한 맞춤형 쇼핑 경험 제공 사례가 공개됐다. 프리미엄 골프웨어 브랜드인 페어라이어와 커피머신 전문기업 HLI 관계자가 직접 연사로 참여해 고객경험 혁신 노하우를 발표했다.

관련기사

(사진=세일즈포스)

B2B 마케터 밋업에서는 데이터 기반 마케팅 전략의 필요성이 집중 조명됐다. 오픈서베이는 테크 기업의 B2B 마케팅 활용 방안을 소개했고 쓰리빌리언은 의료·바이오 산업에 특화된 마케팅 혁신 사례를 공개했다.

박세진 세일즈포스 코리아 대표는 "커머스와 마케팅 영역에서 중요한 것은 단순히 많은 데이터를 모으는 것이 아니라 에이전틱 AI를 바탕으로 한 통합 플랫폼을 통해 고객 여정과 캠페인 운영을 연결하는 일"이라며 "통합 마케팅 커머스 플랫폼을 통해 국내 기업들이 장기적인 고객 관계를 구축하고 지속 가능한 성장을 이룰 수 있도록 지원하고 있다"고 밝혔다.