세일즈포스, 4천명 추가 해고…"AI 에이전트가 업무 절반 처리"

세일즈포스가 사내 인공지능(AI) 도입 확산으로 구조조정을 추가 진행한 것으로 전해졌다.

6일 CNBC 등 외신에 따르면 마크 베니오프 세일즈포스 최고경영자(CEO)는 고객 지원 부문 인력 4천 명을 해고했다고 '더 로건 바틀렛 쇼'와 'NBC 베이 에어리어' 인터뷰에서 이같이 밝혔다. 앞서 올해 6월 베니오프 CEO는 AI가 회사 전체 업무의 30~50%를 담당하고 있다고 알린 바 있다.

그는 '에이전트포스' 플랫폼으로 구축된 고객 지원용 에이전트가 업무 효율성을 크게 높였다며 구조조정 이유를 설명했다. 이 에이전트는 인간 명령어 없이 24시간 스스로 일을 수행할 수 있다. 고객의 가격 관련 질문에 응답하고 마케팅 자료를 생성하며 웹사이트를 관리할 수 있다.

마크 베니오프 세일즈포스 최고경영자(CEO).

베니오프 CEO는 "인력이 더 이상 필요하지 않았다"며 "에이전트포스 효율성으로 지원 케이스가 줄었으며 엔지니어를 새로 충원할 필요도 없다"고 설명했다. 이어 "대신 수백 명의 직원을 전문 서비스와 영업, 고객 성공 부문으로 재배치했다"고 덧붙였다.

다수 외신은 이같은 AI 확산으로 인한 인력 감축이 지속할 것으로 분석했다. 앤디 재시 아마존 CEO도 AI 효율성 향상으로 인력 감축을 예상한다고 밝힌 바 있다. 컨설턴트 로리 루티먼 인사(HR) 부문 컨설턴트는 "미국 전역에서 AI로 인한 해고가 늘고 있다"며 "노동자는 생존을 위해 새로운 기술을 익혀야 한다"고 강조했다.

AI가 모든 산업에서 업무 효율을 높이지 않을 것이란 전망도 나왔다. 컨설팅업체 매킨지 조사에 따르면 10개 기업 중 8개가 생성형 AI를 도입했지만 상당수는 수익에 가시적 영향을 보지 못했다고 답했다.

베니오프도 AI가 모든 일자리를 자동화하지는 않을 것이라고 내다봤다. 그는 "인간이 사라지는 것은 아니다"며 "우리는 이 에이전트들과 업무 파트너로서 일할 것으로 본다"고 말했다.