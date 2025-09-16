대한상의 "자사주 소각 의무화, 주가부양에 악영향"

자기주식 소각을 의무화하는 상법 개정안이 논의되는 가운데, 주가부양 효과를 약화시키고 기업 경영 활동에 제약을 줄 수 있어 신중해야 한다는 지적이 제기됐다.

대한상공회의소는 16일 발표한 ‘자기주식 소각 의무화의 문제점 연구’ 보고서에서 ▲자사주 취득 감소로 인한 주가부양 역행 ▲해외 경쟁기업 대비 불리 ▲기업 구조조정 저해 ▲자본금 축소에 따른 사업 제약 ▲경영권 공격 노출 등 다섯 가지 부작용을 짚으며 신중한 검토를 주문했다.

현재 국회에는 기업이 매입한 자사주를 주주이익 환원에 활용해야 한다는 취지로 소각을 의무화하는 법안이 다수 발의돼 있다. 그러나 상의는 득보다 실이 크다고 반박했다.

실제 연구결과에 따르면 자기주식 취득 후 단기(1~5일) 주가수익률은 시장 대비 1~3.8%p, 장기(6개월~1년) 수익률도 11.2~47.6%p 높아 주가부양 효과가 입증됐다. 보고서는 소각 의무화 시 활용 범위가 제한돼 취득 유인이 약해지고 장기적 주가 안정 효과가 사라질 수 있다고 지적했다.

자기주식 소각 의무화 문제점 (표=대한상의)

해외 주요국 사례도 소개됐다. 영국, 일본, 미국(델라웨어·뉴욕 등)은 자사주 보유를 자유롭게 허용하며, 독일·캘리포니아주는 일정 요건에서만 소각 또는 처분을 규정한다. 실제 미국·영국·일본 시가총액 상위 30대 기업 자사주 보유율은 한국보다 높았다. 미국 엑손 모빌(46.8%), 홈디포(44.8%), 일본 도요타(17.5%), 후지쯔(14.2%), 영국 글렌코어(10.0%) 등이 대표적이다.

보고서는 또한 자사주 소각이 구조조정의 걸림돌이 될 수 있다고 경고했다. 특히 석유화학 등 업종은 M&A를 통한 재편이 필요한데, 합병 과정에서 취득한 자사주까지 소각해야 한다면 자본금이 줄어들어 재무구조가 악화되고 신용등급 하락, 투자자금 조달 제약으로 이어질 수 있다는 것이다. 금융권은 업권별 자본금 요건 때문에 사업 영역이 제한될 우려도 있다.

경영권 방어 문제도 제기됐다. 자기주식은 사실상 유일한 방어수단인데, 최근 3%룰, 집중투표제, 감사위원 분리선출 등 제도 변화로 외국계 펀드의 경영권 공격이 예상되는 상황에서 소각 의무화는 국내 기업을 무방비로 노출시킬 수 있다는 지적이다.

강석구 대한상의 조사본부장은 “자기주식 소각 의무화는 자본시장 발전에 역행하고 부작용을 키울 수 있다”며 “경영권 방어수단을 전제로 소각 의무화보다 처분 과정의 공정성을 확보하는 방안이 필요하다”고 강조했다.