로봇산업진흥원, 신규직원 11명 공개 채용

한국로봇산업진흥원은 2025년 하반기 제4차 채용을 통해 신규직원 11명을 선발한다고 16일 밝혔다.

이번 채용은 일반직 및 무기계약직 4명, 계약직 7명 등 총 11명 규모로 진행된다. 모집 분야는 인사·총무, 정책개발, 정보통신, 로봇개발, 연구개발, 사업관리, 행정지원 등이다.

한국로봇산업진흥원 본원 (사진=한국로봇산업진흥원)

진흥원은 국가직무능력표준(NCS)에 기반한 채용 방식으로, 나이, 성별, 출신학교와 지역 등이 드러나지 않는 블라인드 면접을 실시한다.

원서 접수는 9월 16일부터 10월 1일까지 진행된다. 서류전형, 필기전형(일반직 및 무기계약직만 해당), 인성검사, 면접전형을 거쳐 최종 합격자를 선발한다. 최종 임용은 오는 11월에서 12월 사이에 이뤄질 예정이다.