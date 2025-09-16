로봇산업진흥원, 신규직원 11명 공개 채용

한국로봇산업진흥원은 2025년 하반기 제4차 채용을 통해 신규직원 11명을 선발한다고 16일 밝혔다.
이번 채용은 일반직 및 무기계약직 4명, 계약직 7명 등 총 11명 규모로 진행된다. 모집 분야는 인사·총무, 정책개발, 정보통신, 로봇개발, 연구개발, 사업관리, 행정지원 등이다.
진흥원은 국가직무능력표준(NCS)에 기반한 채용 방식으로, 나이, 성별, 출신학교와 지역 등이 드러나지 않는 블라인드 면접을 실시한다.
원서 접수는 9월 16일부터 10월 1일까지 진행된다. 서류전형, 필기전형(일반직 및 무기계약직만 해당), 인성검사, 면접전형을 거쳐 최종 합격자를 선발한다. 최종 임용은 오는 11월에서 12월 사이에 이뤄질 예정이다.
