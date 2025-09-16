체이널리시스 손 잡은 에티버스, 스테이블코인 시장 '기웃'

에티버스가 스테이블코인 등 디지털 자산 시장을 본격 공략하기 위해 든든한 우군 확보에 나섰다.

에티버스는 최근 체이널리시스(Chainalysis)와 전략적 파트너십을 체결했다고 16일 밝혔다.

체이널리시스는 글로벌 블록체인 데이터 인텔리전스 및 디지털자산 자금세탁방지(AML) 분야 선도기업으로 평가 받는 곳으로, 전 세계 70여 개국의 정부기관, 금융기관, 사법당국 등 다양한 조직에 솔루션을 제공하고 있다.

이번 협약은 스테이블코인 등 디지털자산이 전통 금융시장에 끼치는 영향을 대비해 국내 금융·디지털자산 산업의 신뢰성과 안정성을 한층 강화하는 것을 목표로 한다.

(왼쪽부터) 김범수 에티버스 대표이사와 권준혁 체이널리시스 코리아 지사장이 파트너십을 체결한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. (사진=에티버스)

에티버스는 이번 협약을 통해 체이널리시스의 검증된 기술과 분석 역량을 국내 금융기관과 기업에 공급하며 ▲디지털자산 거래의 실시간 감시 ▲AML 규칙 적용 ▲의심거래 보고 ▲해킹 방지 ▲발행·유통량 변화 감지 및 정책 적용 등 디지털자산 전 생애주기에 걸친 투명성·보안·위험 관리 역량을 제공할 계획이다.

김범수 에티버스 대표는 "이번 파트너십을 통해 특히 원화 기반 스테이블코인 발행 및 유통을 고민하는 금융기업과 감독 기관에 글로벌 기준을 준수하는 디지털자산 특화 AML 및 발행·유통 관리 솔루션을 제공할 계획"이라며 "이를 통해 국내 전통 금융과 디지털자산 생태계가 융합되는 시장에 글로벌 수준의 투명성과 신뢰를 확보하겠다"고 강조했다.

권준혁 체이널리시스 코리아 지사장은 "스테이블코인 시대를 맞아 다양한 우려가 제기되고 있다"며 "이번 에티버스와의 파트너십은 국내 금융시장이 다가오는 스테이블코인 시대에 보다 안전하고 신뢰성 있는 금융 환경을 조성하는 데 핵심적인 역할을 하게 될 것"이라고 말했다.