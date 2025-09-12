엔소, 스테이블코인 통합 발행 레이어 '원스테이블' 출시

블록체인 개발 자동화 플랫폼 엔소가 스테이블코인 통합 발행 레이어 ‘원스테이블(OneStable)’을 출시했다고 12일 밝혔다.

이번 출시는 크로스체인 개발사 레이어제로, 스타게이트, 레저버와의 협력을 통해 이뤄졌다.

엔소는 여러 블록체인 프로토콜을 연동하는 복잡한 과정을 단순화하는 개발 솔루션을 제공한다.

엔소, 원스테이블 출시

개발자는 자체 개발 솔루션 ‘숏컷’으로 여러 단계의 작업을 단일 트랜잭션으로 처리해, 프로덕트를 빠르고 효율적으로 구현한다. 지난 6월 기준 엔소는 100개 이상의 프로젝트가 150억 달러(한화 약 20조8500억원) 규모의 온체인 거래를 처리할 수 있도록 지원했다.

이번에 출시한 원스테이블은 여러 블록체인에 파편화된 스테이블코인 유동성 문제를 해결하고, 복잡한 거래 과정을 축소시켜 이용자 경험을 증진시키는 것을 목표로 한다.

기존에는 스테이블코인을 다른 체인으로 옮기기 위해 자산을 스왑하고 브릿징하는 등 복잡한 과정을 거쳐야 했다. 이로 인해 각 체인별로 유동성이 고립돼 거래 효율성이 떨어지고, 이용자는 높은 수수료와 예상치 못한 손실(슬리피지)을 감수해야만 했다. 그러나 원스테이블을 통해 모든 과정이 통합되고, 기존에 발생했던 네트워크 수수료, 슬리피지, 시간 지연 등의 문제를 모두 해결할 수 있다.

코너 하우 엔소 최고경영자는 “원스테이블은 프로토콜이 유동성을 효율적으로 집중할 수 있도록 지원하고, 이용자에게는 브릿지 없는 크로스체인 디파이 경험을 제공한다”고 말했다. 이어 “이를 통해 프로토콜 입장에서는 가장 효율적인 곳에 유동성을 집중시킬 수 있게 된다”며 “이는 스테이블코인 기반 애플리케이션의 새로운 가능성을 여는 핵심 구성 요소가 될 것”이라고 덧붙였다.