중국, 위안화 스테이블코인 도입 검토

중국 정부가 위안화 기반 스테이블코인 사용을 허용하는 방안을 검토하고 있다고 로이터통신이 20일 보도했다.

중국 정부의 이런 움직임은 위안화 국제화와 미국의 스테이블코인 주도권 견제라는 전략적 배경이 깔려 있다는 분석이다.

로이터통신은 복수의 소식통을 인용해 중국 당국이 8월 말 스테이블코인 활용 로드맵을 심의할 예정이라고 전했다. 해당 로드맵은 글로벌 시장에서 위안화 사용 확대를 목표로 하며 중국인민은행(PBOC)을 비롯한 규제 기관의 역할과 위험 방지 지침이 담길 예정이다.

중국 국기(제공=이미지투데이)

또한 중국 고위 지도부는 연구 세션을 열어 위안화 스테이블코인의 기업 활용 범위, 개발 경계, 감독 책임 등을 논의할 것으로 예상된다.

중국의 전략적 목표는 위안화 국제화다. 하지만 자본 통제와 막대한 무역흑자가 걸림돌로 작용해왔다. 중국이 위안화 스테이블코인을 국제 무역 및 국경 간 결제에 활용하려는 것은 달러 기반 디지털 자산 영향력이 확대되는 상황에 대한 대응으로 풀이된다.

이번 정책 실험 전면에는 홍콩과 상하이가 나설 것으로 전망된다. 홍콩은 지난 1일부터 스테이블코인 발행자 규제 법률을 시행하며 세계 최초로 법정화폐 기반 스테이블코인을 관리하는 시장이 됐으며 상하이는 디지털 위안 국제 운영센터 설립을 준비 중이다.