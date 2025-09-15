DGIST, 2026학년도 수시모집 경쟁률 27.85대 1 기록

222명 모집에 6천182명 지원…전년 대비 23.4% 늘어

2025/09/15

DGIST가 2026학년도 학부 수시모집에서 경쟁률 27.85대 1을 기록했다고 15일 밝혔다.

이는 이공계 특성화 대학 가운데 3년 연속 최고 경쟁률이다.

DGIST는 내년 수시 222명 모집에 6천182명이 지원, 지난해 경쟁률(23.3대 1)을 크게 웃도는 27.85대1를 나타냈다. 지원자 수 역시 전년 대비 23.4% 증가한 수치다.

전형별로는 고른기회전형이 45.9대 1로 가장 높은 경쟁률을 기록했다. 일반전형 기초학부는 33.8대 1이다. 과학인재전형은 23.7대 1, 학교장추천전형 기초학부는 21.23대 1로 집계됐다. 신설된 학교장추천전형 반도체공학과는 6.08대 1을 기록했다.

DGIST 2026년도 수시 모집 전형별 경쟁률(위) 및 권역별 비율.(표=DGIST)

지역별 지원자 분포는 수도권이 35.5%로 가장 많았다. 대구·경북 17.4%, 부산·울산·경남 16.6%, 중부권 18.2% 등으로 나타났다. 호남·제주 9.4%, 강원 2.0%, 해외 지원자도 56명(0.9%)이 지원했다.

일반고 출신 비율이 73.2%로 전년보다 늘었다.

김소희 DGIST 입학․학생처장은 “의대 선호와 학령인구 감소 추세, 수도권 쏠림이라는 어려운 환경에서 일궈낸 성과"라며 "창의적 인재 발굴과 융복합 교육으로 학생들의 잠재력을 지속 키워나갈 것"이라고 말했다.

DGIST 학생들이 클로벌 DGIST라는 조형물을 사이에 두고 기념촬영했다.
