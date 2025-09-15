컴투스 '더 스타라이트', 게임 시연 현장 반응은..."시청각 모두 만족"

컴투스(대표 남재관)는 게임테일즈(대표 정성환)가 개발한 MMORPG ‘더 스타라이트’의 궁금증 해소를 위한 Q&A 영상과 인플루언서 초청 행사 현장을 담은 영상을 공식 유튜브 채널을 통해 공개했다고 15일 밝혔다.

이번 영상은 '더 스타라이트' 원작자인 정성환 게임테일즈 대표와 컴투스 한지훈 게임사업부문장이 직접 등장해 게임에 대한 여러 궁금증을 해소해준다. 또한 인플루언서들이 직접 즐기는 '더 스타라이트'의 보스전과 PvP 길드 대전에 대한 참가자들의 반응이 압축돼 있으며, 이를 통해 게임이 자랑하는 몰입 중심의 설계를 현장감 있게 전달한다.

더 스타라이트의 다양한 PvP 콘텐츠를 체험해 본 인플루언서들은 모두 게임에 대한 기대감을 내비쳤다고 회사 측은 설명했다.

컴투스 ‘더 스타라이트’ 차원의 초대 Q&A 영상 대표 이미지.

특히 게임의 높은 몰입감에 대한 긍정적인 반응도 있었다고 알려졌다. '더 스타라이트'가 자랑하는 호쾌한 타격감과 이를 뒷받침해주는 깊이 있는 사운드와 BGM 등이 몰입감을 자아낸다는 평이 많았다고 한다.

'영광의 섬' 외에 더 큰 규모의 콘텐츠 업데이트 계획에 관한 질문에 정성환 대표는 "점령전을 비롯해 서버 간, 월드 간 대규모 공성전 등이 다채로운 콘텐츠가 준비돼 있다"며 "길드 커뮤니티와 함께 길드 간 대전 등의 콘텐츠도 추후 업데이트를 계획하고 있다"라고 전했다.

관련기사

PC와 모바일 크로스 플랫폼의 차이에 대한 질문에 한지훈 부문장은 "PC뿐만 아니라 모바일의 최적화에 정말 많이 신경을 썼다"며 "리모트 플레이도 지원하기 때문에 두 플랫폼에서 모두 충분히 쾌적한 환경에서 게임을 즐길 수 있을 것"이라며 자신감을 비쳤다. 이어 정성환 대표는 "모바일에서 발열과 조작감을 구현하는데 많이 신경을 썼다"며 "장시간 플레이를 해도 편하게 느껴질 것"이라고 밝혔다.

‘더 스타라이트’는 여러 차원이 뒤섞인 멀티버스 세계에서 흩어진 ‘스타라이트’를 찾아 나서는 영웅들의 이야기를 그린 초대형 크로스플랫폼 MMORPG다. 오는 18일 정식 출시 전까지 공식 사이트와 앱 마켓에서 사전 예약과 PC 버전 사전 다운로드를 제공하며 인증 이벤트를 실시 중이다.