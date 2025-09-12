컴투스 '스타시드', 日 앱스토어 인기 TOP3·전략 장르 1위 달성

컴투스(대표 남재관)는 '스타시드: 아스니아 트리거(이하 스타시드)'가 일본에 정식 출시돼 애플 앱스토어 전체 게임 인기 TOP3, 전략 게임 장르 1위를 기록했다고 12일 밝혔다.

이번 성과는 현지 취향에 맞춘 세계관·스토리, 우치다 마아야·타카하시 리에 등 유명 성우진, 캐릭터 비주얼 등 다양한 요소가 일본 이용자들에게 긍정적 반응을 얻은 결과다. '인스타시드'를 비롯해 글로벌에서 호평받은 교감형 콘텐츠가 캐릭터와의 실질적 교류 경험을 중시하는 현지 이용자에게 큰 호응을 이끌었다.

캐릭터와 일상을 공유하며 친밀도를 쌓는 시스템이 서사 몰입도를 높였고, 특색 있는 캐릭터 라인업은 팬덤 형성으로 이어지고 있다. 전투·육성의 편리함, 다양한 캐릭터 조합을 통한 전략성, 아카데미에서만 볼 수 있는 SD 캐릭터도 볼거리로 꼽힌다.

컴투스 ’스타시드 아스니아 트리거’

'스타시드'는 조이시티(대표 조성원)가 개발하고 컴투스가 글로벌 서비스하는 AI 미소녀 캐릭터 수집형 RPG다. 인류 멸망 이후 AI 소녀 '프록시안'과 함께 세계의 수수께끼를 풀어나가는 이야기를 담았다.

컴투스는 한국, 태국, 대만에서 구글 인기 1위를 달성한 데 이어 일본 시장에서도 안착하며 글로벌 확장을 이어가겠다고 밝혔다.