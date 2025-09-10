컴투스, 신작 '더 스타라이트' 신규 전투 영상 공개

컴투스(대표 남재관)는 게임테일즈(대표 정성환)가 개발한 신작 MMORPG '더 스타라이트'의 신규 전투 트레일러 영상을 10일 공개했다.

'더 스타라이트'는 멀티버스 세계에서 흩어진 '스타라이트'를 찾아 나서는 영웅들의 이야기를 그린 크로스플랫폼 MMORPG로 오는 18일 정식 출시를 앞두고 있다.

공식 유튜브 채널을 통해 공개된 이번 영상은 실제 플레이 중인 전투 장면에 초점을 맞춰 제작됐다. 영상은 엘프 '이리시아'가 푸른빛 차원의 문을 통해 등장한 뒤, '데커드', '로버' 등 다섯 영웅들의 다채로운 전투가 연달아 펼쳐지며 시작된다.

컴투스 '더 스타라이트' 신규 전투 트레일러 영상 공개.

양쪽에서 날아오는 거대한 원소 주먹으로 폭발을 일으키거나, 마법으로 소환한 달을 베는 등 독특한 연출 기술이 돋보인다.

컴투스는 출시 전날인 오는 17일까지 공식 사이트에서 '더 스타라이트' PC 버전 사전 다운로드를 제공하고, 인증 이벤트를 실시 중이다. 참여를 인증한 모든 이용자에게 성장에 도움이 되는 아이템을 보상으로 지급하고, 추첨을 통해 컴퓨존과 제작한 한정판 '더 스타라이트 커스텀 PC'도 제공한다.