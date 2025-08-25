컴투스, MMORPG '더 스타라이트' 9월 18일 정식 서비스

컴투스(대표 남재관)는 게임테일즈(대표 정성환)가 개발한 MMORPG ‘더 스타라이트’의 정식 출시일을 확정해 공개했다고 25일 밝혔다.

다음 달 18일로 서비스를 시작하는 ‘더 스타라이트’는 여러 차원이 얽힌 멀티버스 세계에서 선택받은 영웅들이 ‘스타라이트’를 찾아 나서는 여정을 그린 작품이다. 원작자인 정성환 총괄 디렉터가 집필한 네 편의 소설을 바탕으로 중세·현대·미래를 아우르는 복합 세계관을 구현했으며, 언리얼 엔진 5 기반 그래픽과 전략적인 충돌 시스템, 지역별 감성을 담은 사운드가 유기적으로 어우러져 깊이 있는 몰입 경험을 제공한다.

컴투스는 쇼케이스·OST·아트워크·스틸컷 등 ‘더 스타라이트’의 다채로운 콘텐츠를 순차적으로 공개해 유저들의 관심을 높여왔고, 사전 예약과 캐릭터명 선점 이벤트에 이어 이번 론칭 일정 공개로 정식 서비스에 대한 기대감을 한층 끌어올렸다고 회사 측은 설명했다.

이후 ‘더 스타라이트’의 사전 예약자 수는 100만 명을 돌파했으며, 지난 11일과 18일에 진행된 캐릭터명 선점 이벤트도 각각 3시간, 2시간 만에 전 서버가 조기 마감되는 등 출시가 가까워질수록 열기 또한 고조되고 있다.

서비스 일정 공개와 함께 새 영상도 공개했다. 어둠 속에서 차례로 모습을 드러내는 다섯 영웅들이 ‘9.18’ 숫자가 새겨진 거대한 구조물 앞에서 새로운 차원으로 나아가는 장면을 담아 모험의 시작이 임박했음을 알린다.

현재 ‘더 스타라이트’는 공식 사이트, 구글·애플 앱 마켓, 카카오게임에서 사전 예약 이벤트를 진행 중이다. 참여자에게는 희귀 탈것, 정령, 고급 소환권 등 다양한 보상을 지급하고, 카카오게임 사전 예약자에게는 LG 스탠바이미 2, 삼성 오디세이 모니터 등 경품 응모 기회도 제공한다.