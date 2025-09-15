휴젤, 장두현 전 보령 대표 CEO로 선임

장두현 휴젤 신임 대표

휴젤이 15일 이사회를 열고 장두현 전 보령 대표를 회사 대표집행임원(CEO)으로 신규 선임했다.

장두현 신임 휴젤 대표는 미국 미시건대 경제학과·정치외교학과를 졸업했다. AT&T, CJ그룹을 거쳐 2014년 보령홀딩스 전략기획실장으로 입사했다. 보령제약 운영총괄 부사장을 거쳐 사장으로 취임, 회사의 ‘최연소 CEO’로 지난 2월까지 근무했다. 당시 해외 사업 확대와 실적 상승을 주도, 1조원의 매출 창출에 기여했다.

휴젤은 장 대표 단독 대표 체제 전환과 관련 “급변하는 대내외 경영 환경 속에서 휴젤의 성장 전략을 신속하고 효과적으로 수행하기 위한 책임경영 일환”이라며 “장 대표 영입은 휴젤의 기업 미래 가치를 제고하고 글로벌 경영 보폭을 넓히는 데 큰 힘이 될 것”이라고 밝혔다.

장 대표도 “국내 바이오 벤처기업으로 시작해 K-메디컬 에스테틱 글로벌 선도기업으로 도약한 휴젤에 합류해 새 여정을 시작하게 됐다”라며 “휴젤을 지속 가능한 혁신 기업으로 성장시키고, 주주 가치 제고에 만전을 다할 것”이라고 전했다.