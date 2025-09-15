효성, 장애 아동 가족과 2박3일 힐링 여행

효성은 지난 12일부터 14일까지 푸르메재단과 함께 장애 아동 가족을 위한 여행 프로그램을 진행했다고 15일 밝혔다.

이번 여행은 효성 임직원 9가족과 효성이 지원하는 장애 아동 9가족이 1대1로 매칭돼 강원도 일대에서 즐거운 시간을 보냈다. 2박 3일간 남항진 해변에서 바다를 구경하고, 워터파크에서 물놀이를 즐기고, 미디어아트 전시와 착시 체험을 하는 등 다채로운 추억을 만들었다.

9월 12일부터 14일까지 강원도 일대에서 진행된 ‘2025 효성-푸르메재단과 함께하는 가족여행’에 참석한 가족들이 기념사진을 촬영하고 있다. (사진=효성)

효성은 2013년부터 푸르메재단과 함께 ▲장애 어린이 재활치료비 ▲비장애형제 심리치료비∙교육비 ▲가족여행 프로그램 등을 지원하고 있다. 특히 가족여행은 평소 재활치료 등으로 여행이 어려운 장애어린이 가족에게는 휴식과 재충전의 기회, 효성 임직원과 가족에게는 나눔과 동행의 가치를 배우는 기회가 되고 있다.

한편, 효성은 서울장애예술창작센터 장애예술가들을 후원하고, 매년 2편의 배리어프리 영화 제작 지원을 통해 시∙청각 장애인도 차별 없이 영화를 즐길 수 있도록 돕는 등 취약계층을 위한 다양한 사회공헌활동을 전개하고 있다.