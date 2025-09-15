"차량 내 금연"...쏘카, 흡연 근절 프로그램 도입

쏘카가 차량 내 흡연 행위를 근절하기 위해 고객 참여형 프로그램을 도입한다고 15일 밝혔다.

회사는 쾌적한 차량 환경과 성숙한 카셰어링 문화 조성을 위해 흡연 신고 보상과 적발 회원 제재를 대폭 강화한다고 밝혔다. 흡연 장면을 신고한 회원에게는 최대 15만 크레딧이 지급되며, 신고 요건을 충족하지 못해도 대여요금 무료 쿠폰 등 보상이 제공된다. 신고는 연기·담뱃불과 차량 번호판이 함께 확인되는 사진이나 영상을 앱 고객센터를 통해 제출하면 된다.

흡연이 적발된 회원은 1회만 적발돼도 즉시 이용이 정지된다. 여기에 10만원의 페널티와 특수세차 비용이 별도로 청구된다. 기존 ‘3회 적발 시 이용 정지’에서 강화된 조치다. 쏘카에 따르면 지난달 개편 제도를 2주간 시범 운영한 결과, 직전 기간 대비 적발 건수는 34.2%, 신고 건수는 30.9% 증가했다.

(사진=쏘카)

쏘카는 차량 환경 개선을 위해 자체 정비 노력도 강화하고 있다. 올해 3월부터 전문 업체와 공동 개발한 전용 방향제를 비치해 연내 모든 차량에 설치를 완료할 예정이다. 또 회원이 세차 후 사진을 제출하면 크레딧을 지급하는 방식으로 참여형 차량 관리 프로그램도 운영 중이다.

문정웅 쏘카 새로운이동그룹장은 “성숙한 카셰어링 문화를 위한 질서 강화 정책의 일환으로 이번 조치를 추진했다”며 “앞으로도 신고 보상 확대와 관리 시스템 고도화를 통해 모든 회원이 안심하고 쾌적하게 쏘카를 이용할 수 있도록 하겠다”고 말했다.