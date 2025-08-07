쏘카, 숙박 사업 '쏘카스테이' 종료...일부 인력 구조조정

쏘카가 숙박 연계 서비스 ‘쏘카스테이’를 이달 말 종료하며, 이에 맞춰 일부 인력 구조조정과 조직 개편을 단행했다.

쏘카는 사업 전략을 ‘직접 운영’에서 ‘전문 파트너 협업’ 중심으로 전환하면서 인력 구조에도 변화를 줬다고 설명했다.

7일 쏘카에 따르면 앞서 회사는 7월 한 달간 약 10명 내외의 인력에 대해 권고사직 형식의 구조조정을 진행했다.

쏘카 관계자는 “성과 중심의 일방적인 구조조정은 아니었다”며 “쏘카스테이 종료 등 조직 재편에 따라 인력 재배치가 필요했고, 당사자와의 협의를 통해 소규모로 진행했다”고 밝혔다.

쏘카 캠핑카(스타리아 캠퍼 모델) 사진

쏘카스테이는 차량 예약과 숙박 예약을 한 앱에서 연결하는 플랫폼 기능을 맡아왔으며, 2023년 첫 도입 이후 매출도 꾸준히 성장세에 있었다고 관계자는 설명했다.

하지만 쏘카 측은 “서비스를 확장하려면 추가적인 인력과 예산 투입이 불가피한 상황이었다”며 “직접 운영보다는 숙박 전문 플랫폼과의 파트너십을 통한 방식이 더 효율적이라고 판단했다”고 설명했다.

쏘카는 기존 숙박 예약 고객에 대한 투숙은 예정대로 유지하되, 이달 31일부로 정식 서비스는 종료할 예정이다. 이후에는 쏘카 앱을 통해 연계 상품과 혜택을 제휴 기반으로 강화한다는 계획이다.

쏘카는 장기 렌털형 차량 공유 서비스인 ‘쏘카플랜’ 중심으로 사업을 집중하며, 지난해 해당 부문 매출은 전년 대비 약 70% 이상 증가했다. 쏘카 측은 “전사적 역량을 핵심 사업에 집중하고, 조직 효율성을 높이는 방향으로 재정비하고 있다”고 밝혔다.