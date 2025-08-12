쏘카, 매출 줄었지만 4개 분기 연속 흑자

쏘카가 4개 분기 연속 영업이익 흑자를 기록하며 수익성 개선 기조를 이어간 반면, 매출은 소폭 줄었다.

회사는 2분기 매출은 987억원으로 전년 동기 대비 3.0% 줄었지만, 영업이익은 18억원을 기록했다고 12일 공시했다. 최근 4개 분기 누적 영업이익은 109억원으로, 직전 12개월(-237억원) 대비 346억원 개선됐다.

단기 카셰어링 부문은 데이터 기반 차량 재배치 전략으로 전년 동기 대비 매출총이익(GP)이 20.4% 증가해 187억원을 기록했고, 매출총이익률(GPM)은 24.1%로 27.5% 상승했다. 차량 가동률은 38%를 기록했고, 대당 매출도 179만원으로 13.1% 늘었다.

1개월 이상 대여 상품인 쏘카플랜은 2분기 GP 5억5천만원, GPM 7.6%를 기록하며 전년 동기 대비 흑자 전환에 성공했다. 운영 차량 대수는 전분기 대비 16% 늘었지만 수익성 개선을 유지했다.

박재욱 쏘카 대표는 “상반기 수익 중심 경영 전략으로 가동률과 이익률 개선을 입증했다”며 “하반기에는 요금체계와 사용자 화면/경험(UI/UX)을 개편하고 채널링을 강화해 신규 매출 성장에도 속도를 낼 것”이라고 말했다.