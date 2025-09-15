"카카오에서 추석 준비"…카카오쇼핑, 한가위 행사 진행

카카오는 다가오는 추석을 맞아 고객들이 합리적인 가격으로 상품을 준비할 수 있도록 다양한 혜택을 담은 이벤트를 진행한다고 15일 밝혔다.

카카오쇼핑 공통으로 열리는 ‘강추위크’는 신선·가공식품, 리빙·유아동, 패션·뷰티, 가전 등 전 카테고리를 아우르는 대규모 할인 행사다. 이날 리빙·뷰티·유아동 카테고리를 시작으로 28일까지 카테고리별로 오픈되고, 카카오페이 결제 시 즉시 할인 혜택을 제공한다.

카테고리별 할인 혜택으로는 ▲가전은 10만원 이상 결제 시 7% 할인(최대 15만원), ▲가공식품은 1만원 이상 결제 시 7% 할인(최대 3만원), ▲기타 카테고리는 2만원 이상 결제 시 10% 할인(최대 1만원)을 받을 수 있다.

카카오쇼핑이 한가위 프로모션을 진행한다. (제공=카카오)

카카오톡 선물하기에서는 오는 21일까지 추석을 앞두고 나를 위한 ‘쟁쟁한 특가’ 이벤트를 마련한다.

자기 구매 고객을 대상으로 매일 오전 10시에 지급되는 쿠폰을 통해 배송·교환권 상품을 최대 1만원까지 할인받을 수 있으며, 카카오페이 결제 시 배송 상품 5만원 이상 10% 할인(최대 1만원), 교환권 2만원 이상은 2천원 할인 혜택을 무제한 제공한다.

이벤트 기간 하기스, 달바, 크리넥스 등이 참여한 24시간 타임특가를 비롯해 투썸플레이스·배스킨라빈스·파리바게뜨·BBQ 등 대표 브랜드 교환권, 추석 선물 추천을 진행한다.

오는 22일부터 다음 달 9일까지 ‘추석 기획전’을 통해 기획전 내 배송상품을 카카오페이로 15만원 이상 구매할 경우 10% 할인(최대 2만원)을 횟수 제한 없이 제공한다. 매일 ‘990원 래플 이벤트’를 운영해 고객들에게 재미와 혜택을 동시에 제공한다. 메디큐브, 농협안심한우, 동원, 정관장, 오쏘몰, 스타벅스, 프리미엄 과일 등 인기 브랜드가 참여한다. 기획전은 오늘의 추석선물, 인기 선물, 프리미엄 선물 등을 선보인다.

선물하기 럭스(LuX)는 럭스 상품을 구매 및 응모 시 추첨을 통해 쇼핑포인트 50만원을 증정한다.

카카오쇼핑라이브에서 정기적으로 진행하는 ‘카쇼라위크’에서는 오는 21일까지 추석에 맞춘 인기 브랜드와 함께 다양한 라이브 방송을 선보인다. 에스티로더·종근당건강·더파이X디렉터파이 등 뷰티, 건강, 인플루언서 연계 제품 등이 있으며, 방송 중 구매 고객에게 특별 할인과 사은품을 제공할 예정이다.

카카오 관계자는 “추석을 맞아 고객들이 다양한 상품을 합리적인 가격으로 준비할 수 있도록 풍성한 프로모션을 마련했다”며, “앞으로도 고객 편의와 만족을 높일 수 있는 쇼핑 경험을 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.