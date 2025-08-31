쿠팡이 ‘쿠팡 기프트카드’를 카카오톡 선물하기에 공식 입점하고, 기업 고객을 위한 B2B 판매 채널을 본격적으로 확대한다고 31일 밝혔다.

쿠팡 기프트카드는 금액을 선물해 받는 사람이 직접 원하는 상품을 고를 수 있도록 하는 선불형 온라인 상품권이다. 선물을 받은 사람이 문자나 카카오톡으로 받은 선물을 수락하면, 해당 금액이 ‘쿠팡캐시’로 즉시 충전돼 현금처럼 사용하는 방식이다.

쿠팡 기프트카드는 ‘선택의 폭을 넓혀주는 선물’이라는 가치를 핵심으로 내세우고 있다. 사용처가 제한적이거나 유효기간이 짧은 다른 기프트카드와 차별화되는 것이 장점이다. 수백만개에 달하는 로켓배송 상품부터 명품 뷰티 ‘로켓럭셔리’, 신선식품 ‘로켓프레시’, 음식배달 서비스 ‘쿠팡이츠’까지 사실상 쿠팡의 모든 서비스를 자유롭게 이용할 수 있다.

쿠팡 기프트카드, 카카오톡 선물하기 입점. (제공=쿠팡)

이번 입점을 통해 카카오톡 선물하기 고객들은 ‘쿠팡 기프트카드’ 또는 ‘쿠팡이츠 기프트카드’를 검색해 1만원부터 20만원까지 원하는 금액을 선택해 간편하게 선물할 수 있게 됐다. 선물을 받은 사람은 쿠팡 앱에 캐시로 쉽게 등록해 5년 동안 자유롭게 사용할 수 있다.

이와 함께 쿠팡페이는 기업 고객을 대상으로 한 기프트카드 B2B 판매도 본격적으로 확대한다.

GS엠비즈, 11번가, 쿠프마케팅 등 국내 주요 상품권 유통사들과 전략적 제휴를 맺고 유통사가 운영하는 기업 전용 상품권 플랫폼(비즈몰) 등을 통해 쿠팡 기프트카드를 다음 달 1일부터 대량으로 공급한다.

이를 통해 기업 고객은 임직원 복지, 마케팅 프로모션, 제휴 리워드 등 다양한 용도로 쿠팡 기프트카드를 손쉽게 구매하고 활용할 수 있게 됐다.

쿠팡 관계자는 “쿠팡 기프트카드의 카카오톡 선물하기 입점과 B2B 채널 확대를 통해 개인 고객들에게는 ‘선택의 즐거움’을, 기업 고객에게는 ‘편리한 솔루션’을 제공하게 돼 기쁘다”고 말했다.