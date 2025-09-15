두산로보틱스, 이노베이션 센터 열어

두산로보틱스는 로봇 연구개발(R&D) 역량을 통합해 시너지를 극대화시키기 위해 '두산로보틱스 이노베이션 센터'를 오픈했다고 15일 밝혔다.

센터는 경기 성남시 분당구 구미동에 약 2천평 규모로 조성됐다. 전체 임직원 40%에 해당하는 80여 명의 연구인력이 이곳에서 근무한다.

고성능 구동 모듈, 컨트롤러 및 토크센서 등 로봇 핵심부품 개발부터 인공지능(AI) 기반 모션 연구, 팔레타이징, 용접 등 신규 솔루션 개발, 품질 테스트 등 R&D에 필요한 모든 자원을 한 곳에 모았다.

새롭게 조성된 '두산로보틱스 이노베이션 센터'의 연구개발 인력들이 기술 및 제품에 대한 논의를 진행하고 있다. (사진=두산로보틱스)

이들은 ▲지능형 로봇 솔루션 및 휴머노이드 관련 선행 기술 개발 ▲로봇 하드웨어 고도화 ▲로봇에 특화된 AI 개발 ▲소프트웨어 역량 확보 등을 수행한다.

가장 면적이 넓은 품질 테스트 공간에서는 전원을 수천 번 이상 온오프해도 이상이 없는 지, 최대 약 2m까지 뻗을 수 있는 로봇 팔이 물건을 들고 상하좌우로 쉬지 않고 움직여도 문제가 없는 지 등 시험이 진행된다.

특히 두산로보틱스는 온습도 테스트 챔버를 구축해 로봇 사용 온도 범위를 넘는 극한 환경에서 정상 작동 여부를 실험한다. 이 외에도 샌딩, 용접 등과 같은 작업을 수행하기 위해 국소배기장치, 환기시설 등이 갖춰진 특수공간을 마련했다.

사용자가 요구한 작업을 형태, 기능 등을 고려해 가장 효율적으로 수행할 수 있는 로봇인 실용적 휴머노이드 관련 기술 개발도 진행된다. 두산로보틱스는 ▲멀티암 동시제어 기술 ▲충돌 회피기술 ▲롱-호라이즌 태스크 기술 등을 개발할 계획이다.

두산로보틱스는 오창훈 전 토스증권 최고기술책임자(CTO)를 전무로 영입했다. 오 전무는 인지·판단·제어가 가능한 지능형 로봇 솔루션 및 휴머노이드 개발을 위한 학습환경과 핵심 로직을 고도화하고 차세대 AI·소프트웨어 역량 강화를 이끈다.

김민표 두산로보틱스 대표는 "앞으로 축적된 산업 데이터와 우수 연구 인력의 역량을 기반으로 AI 기술을 고도화해 두산로보틱스를 피지컬 AI 시대를 선도하는 기업으로 이끌어 나가겠다"고 말했다.