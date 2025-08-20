두산로보틱스, 美 메인대학교에 공식교육센터 오픈

두산로보틱스가 로봇 교육 생태계 확대를 위해 미국 현지 대학과 손잡으며 글로벌 인재 양성에 속도를 내고 있다.

두산로보틱스는 미국 메인주에 위치한 메인대학교에 공식교육센터를 개소했다고 20일 밝혔다.

메인대학교는 1865년에 설립된 명문 주립대학교로, 첨단 산업 분야에서 최고 수준 연구기관과 교수진을 보유하고 있으며 정부, 민간 기업 등 다양한 파트너社와 협력해 광범위한 전문 지식을 제공하고 있다.

두산로보틱스 김현수 상무(왼쪽)가 메인대학교 첨단제조센터 브래들리 덴홀름 부소장과 기념사진을 촬영하고 있다. (사진=두산로보틱스)

메인대학교에 문을 여는 공식교육센터는 로봇 분야 종사자는 물론 로봇에 관심 있는 일반인에게도 전문교육 기회를 제공한다. 두산로보틱스는 이곳에 공식교육자료, 커리큘럼, 교육용 로봇 키트 등을 지원한다. 로봇을 활용한 전반적인 시스템 운영, 실무 프로세스 등의 교육도 진행한다.

두산로보틱스는 메인대학교를 포함해 ▲미국 텍사스주 플라노 ▲분당 ▲대전 ▲안양 ▲부산 등 국내외 총 6개 공식교육센터를 운영하면서 로봇 교육기반을 구축하고 로봇 생태계를 확대하기 위해 노력하고 있다.

이 외에도 두산로보틱스는 대학교에 위탁교육센터를 운영해 국내 로봇 분야 인재 육성에 적극 나서고 있다. 두산로보틱스는 ▲창원대학교 ▲가천대학교 ▲한국폴리텍대학 ▲영진전문대학 ▲동양미래대학교 등 7개 대학교에서 교육을 수료한 학생들에게 수료증을 발급하고, 취업 및 인턴 기회 등도 제공하고 있다.

두산로보틱스 김현수 상무는 “로봇을 판매하는 것도 중요하지만 교육 생태계를 구축함으로써 시장 저변을 확대할 필요가 있다”면서 “앞으로도 국내외에 공식교육센터를 지속적으로 늘리고, 커리큘럼을 체계화함으로써 로봇 전문가를 양성해 나가겠다”고 말했다.