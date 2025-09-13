넥슨, ‘2025 아이콘매치: 창의 귀환, 반격의 시작’ 개최

전세계 축구 아이콘이 한 자리에 모이는 이벤트 매치 ‘2025 아이콘매치: 창의 귀환, 반격의 시작’(2025 아이콘매치)를 13일과 14일 서울월드컵경기장에서 진행된다.
넥슨이 주최하는 이번 행사는 13일 ▲1대1 끝장 대결 ▲터치 챌린지 ▲파워도르(슈팅 대결) ▲커브 슈팅 챌린지 등 미니게임으로 구성된 ‘이벤트 매치’와, 14일 공격수 팀 ‘FC 스피어’와 수비수 팀 ‘실드 유나이티드’의 맞대결 ‘메인 매치’로 진행된다.
참가 선수는 드로그바, 아자르, 퍼디난드, 박지성을 비롯해 제라드, 호나우지뉴, 베일, 마이콘, 네스타 등 세계적인 레전드들이다. 메인 매치 티켓은 선예매 개시 10분, 일반 예매 20분 만에 전석 매진되며 흥행 열기를 입증했다.
이번 대회에는 아르센 벵거와 라파엘 베니테스가 각각 ‘FC 스피어’와 ‘실드 유나이티드’ 감독으로 합류해 세기의 명장 대결을 펼친다. 은퇴한 전설적인 선수들이 참여하는 만큼 팬들은 이들이 현역 시절 선보였던 명장면을 다시 경험할 수 있다.
한편, 이번 아이콘매치와 연계된 신규 ‘아이콘 클래스’ 시즌이 FC 온라인에 업데이트됐다. 경기 결과에 따라 능력치가 상승하는 ‘쇼앤프루브(Show and Prove)’와 응원 지표에 따라 전체 능력치가 강화되는 ‘팬 부스트(Fan Boost)’가 게임에 적용된다.