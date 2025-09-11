[이기자의 게임픽] 넥슨 '2025아이콘매치', 레전드 축구 선수와 새 역사 쓸까

넥슨의 '2025 아이콘매치' 개최가 임박한 가운데, 올해에도 FC 게임 이용자와 축구 팬의 시선을 동시에 사로잡을 것으로 보여 기대를 모으고 있다.

지난해 처음 선보였던 아이콘매치는 세계 레전드 축구 선수가 방한해 팬과 만나고, 공격과 수비로 나뉜 이색적인 경기로 구성된 것이 특징이다. 또 이벤트 매치와 본경기 결과가 인게임 선수 데이터로 반영되는 만큼, FC 게임 이용자의 관심은 더욱 쏠릴 전망이다.

11일 게임 업계에 따르면 넥슨코리아는 '2025 아이콘매치' 개최를 앞두고 사전 점검에 나섰다.

2025 아이콘매치.

'2025 아이콘매치'는 오는 13일부터 14일까지 서울상암월드컵경기장에서 개최된다. 첫날은 이벤트 매치, 둘째날은 공격팀인 'FC 스피어'와 방어팀인 '실드 유나이티드'의 본경기가 있다.

올해는 지난해 참여한 레전드 축구 선수뿐만 아니라 전략 보강을 위해 유명 선수도 합류하기로 했다.

회사 측은 FC 스피어에 대표적인 스피드 드리블러인 웨일스의 윙어 가레스 베일과 등을 영입했고, 잉글랜드 리버풀 FC의 레전드이자 주장이었던 스티븐 제라드와 독일의 전천후 미드필더 슈바인슈타이거까지 합류했다고 밝혔다.

또한 실드 유나이티드는 2년 연속 아이콘매치 승리를 위해 전략을 보강했다. 브라질의 마이콘, 잉글랜드 애슐리 콜 등 최고 수준의 좌우 풀백을 영입해 이탈리아 유벤투스의 클라우디오 마르키시오, 브라질의 질베르투 실바 등 수비형 미드필더를 보완했다. 작년 출전했던 퍼디난드-비디치 라인에 알레산드로 네스타와 솔 캠벨이 합류해 포메이션도 한층 견고해졌다고 회사 측은 설명했다.

축구 역사상 명장으로 꼽히는 아르센 벵거와 라파엘 베니테스 감독이 올해 어떤 전술과 전략을 들고 나올지에도 게임과 축구팬의 관심은 집중될 것으로 보인다. 두 감독은 각각 공격팀과 수비팀을 맡아 리턴 매치에 나선다.

FC온라인에 적용된 아이콘매치 25IM 클래스.

게임 이용자의 관심은 다른 이색 콘텐츠에 쏠릴 것으로 보여 기대되고 있다. 아이콘매치의 이벤트 매치와 본경기 결과가 게임 데이터와 일부 연동되기 때문이다.

넥슨코리아는 지난달 28일 서비스 중인 FC온라인에 '2025 아이콘매치(25IM) 클래스' 콘텐츠를 선보였다. 해당 콘텐츠는 아이콘매치 이벤트 매치 및 본경기 결과 등이 게임 내 선수 데이터로 일부 반영되는 새로운 콘텐츠다. 이는 본경기를 관람하며 즐길 수 있는 색다른 재미 요소로도 평가받고 있다.

25IM 클래스 데이터는 이벤트 매치에서 진행되는 다양한 미니 게임을 통해 속력 및 가속력, 볼 컨트롤, 밸런스, 슛 파워, 중거리 슛 등 핵심 능력치가 3포인트씩 향상된다. 마지막에 진행되는 '커브 챌린지' 결과로 커브 능력치는 5포인트 올라갈 수 있다. 여기에 본경기 승리팀은 선수 전체 능력치 1포인트가 증가한다.

지난해 아이콘매치의 관중과 온라인 시청자 수가 올해 경신될지에도 업계의 관심이 집중되고 있다. 레전드 축구 선수와 아이콘매치의 새 역사를 쓸지다. 지난해 아이콘매치의 관중은 약 6만명, 온라인 시청자는 누적 약 360만명을 기록한 바 있다. 올해 예매 티켓 6만장 매진 현상을 보면, 지난해 기록은 충분히 넘을 수 있을 것으로 보여 주목된다.

박정무 넥슨코리아 사업부사장은 "작년보다 더욱 화려한 레전드 선수들이 출전하는 2025 아이콘매치를 통해 팬 여러분께 추억과 또 다른 감동을 선보일 예정이다"라며 "13일 이벤트 매치부터 14일 메인 매치까지 더욱 풍성해진 아이콘매치를 재미있게 즐겨 주시길 바란다"고 전했다.

더불어 '2025 아이콘매치'는 MBC를 통해 생중계되며, FC온라인과 FC모바일 인게임 중계 등으로 확인할 수 있다.