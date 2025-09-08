넥슨, '넥토리얼' 채용설명회 '채용의나라' 성료…총 2천여명 참가

넥슨컴퍼니는 2025년 채용형 인턴십 '넥토리얼' 채용설명회 '채용의나라'를 성료했다고 8일 밝혔다.

'채용의나라'는 넥슨컴퍼니 입사에 관심 있는 지원자들에게 '넥토리얼' 모집 정보 안내와 직군별 현직자, 채용 담당자의 강연 및 상담을 제공하는 오프라인 채용설명회로 지난 6일과 7일 양일간 판교 넥슨 사옥에서 개최됐다.

올해는 2025년 '넥토리얼' 모집 9개 직군의 커리어 세션(직군 특강)과 직무상담을 진행했으며, 채용상담과 함께 취업스터디존, 포토존, 게임부스, 선물 추첨 등 다채로운 프로그램을 운영했다.

넥슨 채용설명회 '채용의 나라'.

양일간 2천여명이 참가한 이번 '채용의나라'는 참가자들의 지원 전략과 준비 방향을 구체화할 수 있도록 돕고, 직군별 정보 교류와 네트워킹을 지원하는 취업스터디존을 운영해 호응을 얻었다.

지난 9월 2일 모집을 시작한 올해 '넥토리얼'은 넥슨코리아, 넥슨게임즈, 넥슨유니버스 등 3개 법인에서 총 세 자릿 수 규모로 채용을 진행 중이다. 지원 자격은 게임과 게임산업에 관심이 있는 기졸업자 또는 2026년 2월 졸업예정자로, 인턴십 기간에 풀타임 근무가 가능하면 누구나 지원할 수 있다.

서류 접수는 오는 15일 오후 5시까지 '넥토리얼' 채용 웹페이지에서 진행되며, 이후 서류 검토와 직무 테스트, 면접 전형을 거쳐 합격자를 선발한다.

합격자는 오는 12월 8일부터 6개월간 인턴사원으로 근무하게 된다. 근무 기간 정직원(신입 초임)과 동일한 수준의 급여와 복지가 제공되며, 능력과 자질이 검증된 인원은 정직원으로 전환된다.