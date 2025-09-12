넥슨 '2025 아이콘매치' 개막 D-1…세계 축구 레전드 집결에 기대감↑

넥슨이 주최하는 초대형 축구 이벤트 '2025 아이콘매치: 창의 귀환, 반격의 시작'이 하루 앞으로 다가왔다. 13~14일 서울월드컵경기장에서 열리는 이번 대회는 전 세계 축구팬이 한 번에 만나기 어려운 레전드 선수들을 한자리에 모았다. 단순한 이벤트 매치를 넘어, 시대를 풍미한 선수들이 다시 만나고 맞서는 서사가 팬들의 기대감을 끌어올리고 있다.

이번 아이콘매치에는 티에리 앙리, 디디에 드로그바, 리오 퍼디난드, 카를레스 푸욜 등 지난해에도 활약한 스타들에 더해, 가레스 베일·스티븐 제라드·바스티안 슈바인슈타이거·알레산드로 네스타·호나우지뉴·이케르 카시야스가 새롭게 합류했다. 현역 시절 유럽 무대를 지배했던 선수들이 다시 유니폼을 입고 뛰는 장면만으로도 상징적 의미가 크다.

선수들의 관계 역시 관전 포인트다. FC 스피어 소속의 벵거 감독과 티에리 앙리는 아스널 무패 우승 시절을 함께했고, 제라드는 당시 리버풀에서 라파엘 베니테스 감독과 챔피언스리그 우승을 합작했다. 하지만 이번에는 벵거와 베니테스가 각각 스피어와 실드를 이끌며 적으로 마주한다.

넥슨 '2025 아이콘매치'.

벵거와 함께 뛰었던 질베르투 실바·애슐리 콜·솔 캠벨은 실드 유나이티드 유니폼을 입고 벵거를 상대한다. 드로그바와 애슐리 콜, 마켈렐레는 첼시 시절 동료였지만 이번에는 서로 다른 팀에서 맞선다.

골키퍼 대결도 관심사다. 카시야스와 부폰은 유럽 무대에서 오랫동안 맞붙었던 대표적인 맞수다. 두 선수의 재회는 팬들에게 향수를 불러일으키며, 현장에서 직접 보고 싶은 매력을 더한다. 맨체스터 유나이티드 황금기를 이끌던 루니와 박지성, 퍼디난드·비디치·캐릭이 같은 경기장에서 다시 뛰는 장면도 팬들에게 특별한 경험이 될 전망이다.

이 같은 구도는 단순한 친선 경기 이상의 긴장감을 만든다. 지난해 아이콘매치에서 패배했던 FC 스피어는 올해 베일·제라드·슈바인슈타이거를 전면에 내세워 반격을 준비했고, 실드 유나이티드는 네스타·캠벨을 더해 수비 라인을 강화했다. 양 팀 모두 약점을 보완하며 전력을 완비했고, 재대결은 작년보다 팽팽한 승부가 예상된다.

아이콘매치 FC 스피어.

감독 맞대결도 주요 관전 포인트다. 벵거 감독은 선수 개인의 창의성과 패스를 중시하는 전술 철학으로 스피어를 지휘하고, 베니테스 감독은 촘촘한 수비와 조직력을 극대화하는 전략으로 맞선다. 팬들 사이에서는 공격과 수비 중 어느 쪽이 우세할지에 대한 다양한 전망이 오가고 있다.

넥슨은 경기 결과를 'FC 온라인' 게임 내 능력치에 실시간 반영하는 '라이브 퍼포먼스' 시스템을 적용했다. 이벤트 매치에서 진행되는 미니 게임 성과에 따라 선수 능력치가 오르고, 메인 매치 승리 팀은 선수 전체 능력치가 1포인트 상승한다. 현장에서 관람하는 팬뿐 아니라 게임을 즐기는 이용자도 결과에 참여하는 새로운 형태의 경험을 할 수 있다.

13일 이벤트 매치는 FC 온라인 공식 SOOP 채널과 네이버 치지직, FC 온라인 게임 내에서 생중계되며, 14일 메인 매치는 전후반 풀타임 경기로 MBC 지상파와 FC 온라인에서 시청할 수 있다.

아이콘 매치 '실드 유나이티드'.

넥슨이 이번 초대형 축구 이벤트를 기획한 배경에는 'FC 온라인'과 'FC 모바일' 이용자들이 보여온 깊은 축구 사랑이 자리하고 있다. 게임과 스포츠의 경계를 넘어, 축구를 아끼는 모든 팬들이 함께 어울릴 수 있는 축제의 장을 마련하고자 그동안 유소년 선수 지원 프로그램, 전국 고교 반 대항 축구대회, 한국프로축구연맹 마케팅 협약 등 실제 축구와 맞닿은 다채로운 캠페인도 이어오고 있다.

이는 축구 산업의 가치와 저변을 확장하고 더 나아가 게임과 스포츠가 함께 성장하는 생태계를 구축하겠다는 의지를 드러낸 행보다.

박정무 넥슨 사업부사장은 "작년보다 더욱 화려한 레전드 선수들이 출전하는 '2025 아이콘매치'를 통해 팬 여러분께 추억과 또 다른 감동을 선보일 예정"이라며 "13일 이벤트 매치부터 14일 메인 매치까지 더욱 풍성해진 '아이콘매치'를 재밌게 즐겨 주시길 바란다"고 전했다