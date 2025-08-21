넥슨, '2025 아이콘매치' 티켓 8월 21~22일 오픈

넥슨코리아(공동 대표 강대현∙김정욱)는 정통 온라인 축구게임 ‘FC 온라인’과 ‘FC 모바일’에서 개최하는 레전드 선수의 초대형 축구 경기 ‘2025 아이콘매치: 창의 귀환, 반격의 시작(이하 ‘2025 아이콘매치’)’의 티켓 예매일을 공개했다고 21일 밝혔다.

회사 측에 따르면 ‘2025 아이콘매치’의 이벤트 매치(9/13)와 메인 매치(9/14) 입장권은 오는 21부터 22일부터 한정판 거래 플랫폼 크림(KREAM)에서 구매할 수 있다.

먼저 21일 오후 6시부터 ‘FC 온라인’, ‘FC 모바일’ 이용자 대상으로 선예매가 오픈되며, 사전 이벤트를 통해 제공한 선예매 코드로 인증하면 티켓을 구매할 수 있다. 일반예매는 22일 열리며, 모든 관람객 대상으로 오후 6시 이벤트 매치, 오후 8시 메인 매치 티켓이 판매된다.

이와 함께 ‘2025 아이콘매치’의 공식 중계 채널을 공개했다. 다음 달 13일 열리는 이벤트 매치는 ‘FC 온라인’ 공식 숲(SOOP) 채널과 네이버 치지직을 통해 생중계되며, ‘FC 온라인’ 게임 접속을 통해서도 시청할 수 있다. 같은 날 14일 메인 매치는 지상파 방송 MBC에서 생중계되며, 이벤트 매치와 동일하게 온라인과 인게임에서도 관람할 수 있다. 메인 매치 중계는 배성재 캐스터와 김동완 해설위원이 맡아 생생한 현장감을 전달할 예정이다.

앞서 넥슨은 ‘2025 아이콘매치’에 출전하는 신규 레전드 선수들과 감독 정보를 추가로 공개했다. 지난 17일 넥슨 박정무 사업부사장이 ‘FC 온라인’ 공식 유튜브 영상에 출연해 웨일스 국가대표 출신 윙어 가레스 베일의 ‘FC 스피어’ 영입을 공식 발표했고, 금일(21일) 공식 인스타그램을 통해 잉글랜드 레전드 공격수 웨인 루니를 공개했다.

‘FC 스피어’ 감독으로는 잉글랜드 프리미어리그 아스널 FC의 무패 우승을 이끈 프랑스의 아르센 벵거 감독이 선임됐으며, ‘실드 유나이티드’ 감독으로 UEFA 챔피언스리그 우승 경력이 있는 스페인 라파엘 베니테스를 공개해 이용자와 축구 팬의 관심이 증폭됐다.